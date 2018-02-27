Фото: ngs.ru
Мужчине надоело ждать наполнения пассажирской маршрутки, и он решил угнать транспорт, чтобы самостоятельно доехать до дома. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщила "Лента.ру" со ссылкой на "СуперОмск".
Уточняется, что инцидент произошел в Нижневартовске. Злоумышленник воспользовался тем, что водитель оставил ключи в замке зажигания. Издание пишет, что далеко уехать угонщику не удалось: микроавтобус столкнулся со столбом.
Как выяснили правоохранители, задержанным угонщиком оказался 38-летний вахтовик из Омска. По факту неправомерного завладения машиной без цели хищения было возбуждено уголовное дело.
Теперь омичу грозит до пяти лет тюрьмы.
Комментарии
Вот меня всегда ставит в тупик фраза: "завладения машиной без цели хищения"!
Угнал, значит уже похитил! Причем тут должно еще накладываться, что нет прав, не вписан в страховку.., в итоге наказание должно быть еще строже!