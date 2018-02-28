Ряды депутатов Барнаульской гордумы пополнил новый единоросс

Депутаты Барнаульской городской думы на первом в 2018 году заседании приняли в свой стан политического новичка. Мандат народного избранника получил учредитель ООО "Инвестиционно-строительная компания "Алгоритм" Александр Тайчер. Правда, самого нового депутата на сессии не было. Об этом корреспондент портала Amic.ru сообщает из зала заседаний в среду, 28 февраля.
О том, что именно Тайчер займет опустевшее кресло депутата во фракции "Единая Россия", портал Amic.ru со ссылкой на свои источники сообщал еще в конце минувшего года. Свободным мандат оказался после избрания единоросса Александра Иванова главой Первомайского района Алтайского края в декабре.
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Александр Тайчер участвовал в выборах в БГД седьмого созыва в сентябре 2016 года в составе территориальной группы партии по округу № 20. Он шел вторым. Мандат перешел именно ему, потому что все остальные кандидаты из группы Иванова, № 17, от возможности стать депутатами отказались.
Любопытно, что от компании "Алгоритм" в БГД уже два депутата. Первый - директор строительной компании Ксения Белоусова.
Комментарии
ну все. сейчас как заработают.