Фото: russcult.ru
Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии, старейшая актриса театра имени Маяковского Татьяна Карпова ушла из жизни в возрасте 102-х лет. Об этом во вторник, 27 февраля, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе театра.
По словам собеседника агентства, актриса скончалась накануне, 26 февраля, в 23:30.
Пресс-атташе добавила, что Карпова проработала в театре свыше 70 лет, исполнила множество ролей в спектаклях по произведениям классиков и современной драматургии.
Данных о том, когда пройдет прощание и где похоронят актрису, пока нет.
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