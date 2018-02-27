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Правоохранители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) задержали 22 сотрудника министерства угля и энергетики республики, включая главу ведомства. Их подозревают в хищении более 100 миллионов рублей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Донецкое агентство новостей и его источник в министерстве внутренних дел ДНР.
Отмечается, что мероприятия по предотвращению коррупции в высших эшелонах власти проводили сотрудники МВД, Министерства госбезопасности, Министерства доходов и сборов и Генпрокуратуры ДНР. В ходе работы они пресекли преступную деятельность чиновников Минугльэнерго. 17 из 22 задержанных чиновников разных уровней заключили под стражу.
По данным МВД, с начала прошлого года участники группы похитили свыше 100 миллионов рублей. Также правоохранители в ходе оперативно-следственных мероприятий установили, что глава ведомства Эдуард Голенко "с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных Министерству угля и энергетики".
По фактам хищения в особо крупном размере был возбужден ряд уголовных дел.
Комментарии
Можно как угодно назвать, украина, днр, днр хохол он и в африке хохол..
У всех скрепы одни
У нас все министры честныечестныечестные, полицейские честныечестные. Путин просто честный.
Наши люди!!!
Русский мир?
хохляндию не исправить!