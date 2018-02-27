Фото: Amic.ru
Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев на сайте мэрии Барнаула рассказал о том, как будет проходить реновация лесных насаждений в 2018 году. Отметим, что прошлым летом вырубка леса в центре краевой столицы вызвала недовольство жителей города. Дело дошло до того, что губернатор Александр Карлин раскритиковал мэрию Барнаула "за бездарный пиар" этого важного процесса.
Как следует из интервью Антона Шеломенцева, всего на реновацию в бюджете города на 2018 год предусмотрено 3 миллиона 593 тысячи рублей. Будет высажено более 600 зеленых насаждений. При дополнительных инвестициях краевых властей будет произведена реконструкция более 30 зеленых зон, таких как бульвар Аванесова, пр-кт Социалистический, пр-кт Строителей и т. д. В этом случае в 2018 году планируется снести более 1600 деревьев. Взамен будет высажено более 1674 новых деревьев.
"Деревья, подлежащие сносу, являются аварийными, сухостойными либо утратившими свой декоративный вид. То есть возможно наличие механических повреждений, дупел, отслойки коры, нарушение целостности корневой системы. Да, зима была довольно суровой. Весной специалисты администраций районов Барнаула и городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи проведут проверку, как высаженные год назад деревья пережили зимний период. Если они засохли, то, согласно муниципальным контрактам, подрядные организации по гарантийным обязательствам заменят погибшие зеленые насаждения", — приводит пресс-служба мэрии слова Антона Шеломенцева.
В 2017 году было снесено 1222 дерева. Взамен посажено 2663 зеленых насаждений. Кроме этого, вырезано 41 572 кв. м поросли и посеяно 15558 кв. м газона.
Комментарии
Самим не смешно , или народ совсем за дураков держите ? От статейки к статейке кол - во высаженных деревьев всё увеличивается , а вырубленных всё уменьшается . Вы уже точно определитесь с численностью , а потом печатайте .
А по факту - пусть сначала высаженные приживутся , а потом старые убирайте и те не все подряд . За границей к старым деревьям трепетное отношение - за ними ухаживают , их огораживают , чтобы нелюди их не портили , и только у нас их под корень , все, без разбора ( ну кто вы после этого наверно сами поняли )
В городе уже дышать нечем , легочные заболевания и в т.ч. рак вылезают на первое место , а власти всё пилят и пилят . Город превратили в выжженную сковородку и всё им мало . А сами живут в лесу да в загородных домах - на природе .!!!
Вы доколе народ будите держать за нелюдей ?!
Когда только нажрётесь ???
Вполне одобряю действия администрации по обновлению вида Барнаула, по замене старых, безобразных деревьев. Ничего вечного нет!
Очень красиво смотрятся вековые платаны и ели, к примеру, в Мадриде - и в парках, и просто на улицах. И город от этого только выигрывает. А на жалкие худосочные саженцы в Барнауле больно смотреть...
Это не правильно вырубать 1600 сейчас, а высаженные 1674 вырастут только через 15-20 лет, чем дышать все это время? Еще не факт что они все приживутся и вырастут.
почему пилят яблони а тополя остаются, причем тополя-пни высотой метров пять?
это что? имитация пальм?
Вот вырубили все деревья на профинтерна и калинина сколько они кислорода давали, высадили там худосочные яблони и рябины и когда это они вырастут? А какой объем кислорода теперь этот районе недополучает?
В 2017 году было снесено 1222 дерева. Взамен посажено 2663 зеленых насаждений
То есть рубят деревья, а высаживают чахлые кустики.В администрациях всех уровней воры, дармоеды, упыри.
Люди свои претензии не на пустом месте высказывают....
лысый город не красив, не уютен
Город некрасивый, грязный, дышать нечем!!!!!!!!!!!!! А без деревьев ещё и лысый!!!!!!!!!!! Вместо деревьев одни машины и парковки во дворах!!!!!!!!!!!!!!!!