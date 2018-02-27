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Власти в городе Рубцовске выплатили многомиллионный долг по муниципальным контрактам после проверки прокуратуры. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.
Установлено, что органы местного самоуправления и муниципальные учреждения района в 2016-2017 годах заключили контракты. В договоре были предусмотрены работы по нанесению дорожной разметки, кадастровой оценке объектов муниципальной собственности, ремонт социальных учреждений, предоставление коммунальных услуг, поставка горючего и не только.
Уточняется, что власти заключили договоры с 19 представителями бизнеса, которые в оговоренный срок исполнили обязательства, выполнили работы и поставили все товары.
Однако власти нарушили требования закона и не рассчитались с хозяйствующими субъектами. Долг перед организациями превысил 7 миллионов рублей.
В связи с этим прокурор Рубцовска внес главе городской администрации и руководителям муниципальных учреждений 12 представлений об устранении нарушений закона. Они были рассмотрены и удовлетворены, а всех виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.
Прокурор напомнил главе города об ответственности по ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).
Подчеркивается, что в данный момент задолженность по 19 контрактам на сумму более 7 миллионов рублей полностью погашена.
Комментарии
с оплатой вообще напреженка, в Омске вообще сразу говорят, что расчет через суд