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Чего хотят женщины: консультант по этикету рассказал, что дарить на 8 Марта

, ИА "Амител"
Секреты праздника раскрывают в Школе этико-эстетического воспитания

В преддверии 8 Марта многие мужчины ломают голову над тем, что подарить женщинам. Как это ни странно, но давно забытые нами правила этикета позволяют ответить на многие вопросы, и эти ответы сегодня очень актуальны. Этикету подарка посвящен целый раздел современного этикета. О том, кому и какие подарки нужно дарить, сегодня расскажет консультант по этикету, директор Школы этико-эстетического воспитания (Барнаул) Татьяна Полещенкова.

Татьяна, расскажите, как выбрать подарок женщине к 8 Марта?

- Главное правило, которое необходимо запомнить каждому мужчине, – для выбора любого подарка необходимо время, нельзя выбирать презент впопыхах. Покупать подарок женщинам-коллегам по дороге на работу, а любимой жене по дороге домой – дурной тон. Это гарантирует приобретение, которое в лучшем случае потом просто будет передарено. Надо учитывать и тот факт, что современный этикет уже не связывает этот праздник с его историческим происхождением, он рассматривается как день, посвященный женщинам и весне. Поэтому подарок выбираем с соответствующим "настроением" — что-то легкое, приятное, весеннее, романтичное.

На занятиях по этикету в Вашей Школе какие рекомендации даются о том, что подарить женщине в этот день?

- Ответ на этот вопрос зависит от того, кто для дарителя эта женщина. То, что можно подарить жене или любимой девушке, может не подойти маме или коллеге по работе. Например, только близкому человеку можно подарить парфюм, крем, декоративную косметику.  И при этом вы должны быть уверены, что знаете вкусы того, кому этот подарок предназначен. Поскольку главное правило этикета подарка заключается в том, что, выбирая его, мы всегда должны опираться на вкус и интересы одаряемого, собственные предпочтения при этом лучше оставить для составления вишлиста к своему дню рождения. В целом на занятиях в Школе этико-эстетического воспитания мы детально разбираем все общие и частные ситуации.

А что такое вишлист?

Вишлист – это список желаемых виновником торжества подарков, который он составляет для гостей мероприятия и заранее доводит до них. Нет прямого этикетного запрета на составление такого списка к 8 Марта, но к этому празднику он практически неприменим. Вишлист составляется, как правило, для юбилеев, дней рождения, свадеб и т.п.

Есть какие-то правила по стоимости подарка?

- И здесь важно то, кому предназначен этот подарок. Мы часто слышим, что в соответствии с правилами этикета, подарок не должен быть большой стоимости, иначе это заставит одаряемого отвечать вам тем же. Дорогие подарки позволительно дарить самым близким людям (супруге, маме, дочери). Но надо понимать, что этикет очень ситуативен, и применение его правил должно соотноситься с контекстом события. Так, например, если мужчина – руководитель крупной коммерческой организации подарит своим заместителям-женщинам дорогой подарок, это не будет расцениваться как нарушение правил этикета, поскольку чаще всего эти подарки делаются за счет компании, а это совсем другая история.

А какой, на Ваш взгляд, идеальный подарок к 8 Марта?

- Нет идеального подарка для всех! Можно говорить только о подарках, подходящих к определенному случаю. Сегодня в тренде так называемые нематериальные дары — билеты в кино, в театр, сертификат на фотосессию и т.д. Такой подарок по этикету допускается и близким, и коллегам, он точно порадует любую девушку или женщину, рассчитан на любой кошелек и выгодно отличается от дежурных подарков к 8 Марта. Но такой презент все же лучше "сдобрить" весенним букетом цветов и обязательно оригинальным поздравлением. Вообще, цветочный этикет и поздравления – это отдельная тема для разговора, потому что все нюансы невозможно передать в одном интервью. Однако у барнаульцев есть возможность узнать тонкости этикета в любом его направлении – двери Школы этико-эстетического воспитания открыты и для детей, и для взрослых!

Кстати, ближайшие курсы по этикету для детей от 5 до 10 лет начинаются в Школе со 2 марта, для подростков от 11 лет — с 24 апреля, для взрослых — с 6 апреля. Запись открыта.

Школа этико-эстетического воспитания
Барнаул, пр-т Красноармейский, 58б
ТЦ "Эдем"
Телефон: 89061963574

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.02.2018 11:42
Геноцид Эклеров

да ясно чего они хотят. сейчас все очевидно.

0  0
28.02.2018 11:51
Эклеры против

11.42 всё-равно не вывезешь

0  0
28.02.2018 11:55
- гость -

я хочу: чтобы исчезли все консультанты по этикету, карьерному росту и всякой прочей фигне

0  0
28.02.2018 12:16
- гость -

Статья не о чём!!!

0  0
28.02.2018 12:48
- гость -

Хотят большой и толстый обвешанный брильянтами)

0  0
28.02.2018 12:52
- гость -

28.02.2018 12:48
- гость -
Да. А почему нет?)))

0  0
28.02.2018 12:55
- гость -

все что хочу сама себе куплю зачем мне посредник между желаниями и подарками

0  0
28.02.2018 14:39
Геноцид Эклеров

28.02.2018 12:55
- гость -
а купилка то работает?)
деньги, в смысле, есть, чтобы купить?)

0  0
28.02.2018 14:54
- гость -

естественно,
нем мужика денег много,
есть мужик, а где деньги?

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