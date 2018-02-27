Специально к 8 Марта Алтайский краевой театр драмы подготовил для женщин особую программу – здесь решили устроить "Праздник в стиле танго!".
Так, 6 и 7 марта в 17:00 на основной сцене театра будет показана музыкальная шутка "Танго длиною в жизнь". Это история о четырёх стадиях любви, которую расскажут под звуки струнного квартета "Классика". А после этого для зрителей проведут танцевальный мастер-класс.
"После музыкального спектакля в фойе театра под зажигательные звуки латино мы будем осваивать страстное танго. Мастер-класс проведут тренеры известной в городе школы-студии "Лариса". Затем праздничный вечер продолжит дискотека, где вы сможете блеснуть новыми возможностями! Хотите провести вечер весело, интересно и необычно? Ждем вас 6 и 7 марта в 17.00 в нашем театре!" — рассказали в театре драмы.
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