Российских олимпийцев встретили в аэропорту под гимн страны

Большая группа поддержки встретила российских спортсменов с Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Борт с победителями и призерами Игр прибыл в аэропорт в понедельник, 26 февраля, в 19 часов, передает ТАСС.
В Россию вернулись команды по хоккею, фигурному катанию, лыжным гонкам, бобслею и фристайлу. Их встречали десятки болельщиков, родственники и друзья спортсменов — всего свыше тысячи человек. С песней "Катюша", под гимн России, с российскими флагами, цветами и воздушными шарами — такая компания ждала российских спортсменов.
Российским хоккеистам, впервые за 26 лет завоевавшим золото Олимпийских игр, болельщики вручили макет красного автомобиля марки "Победа". Лыжницы Анастасия Седова и Анна Нечаевская получили от своих возлюбленных предложения руки и сердца. Обе спортсменки согласились.
Российские олимпийцы завоевали на Играх в Южной Корее 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. Напомним, на Олимпийских играх – 2018 россияне выступали под олимпийским флагом, в красно-серой форме, на которой был изображен логотип OAR (Olympic athlete from Russia).
Комментарии