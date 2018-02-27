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Солдаты из Эстонии отказались петь "Песню лесных братьев", в которой призывают убивать русских. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на "Sputnik Эстония" и директора правозащитного центра "Китеж" Мстислава Русакова.
Отмечается, что солдаты-срочники в одной из эстонских частей Сил обороны не захотели исполнять песню, которая героизирует убийство русских, и теперь опасаются наказания из-за отказа.
Ранее на сайте правозащитного центра появилась информация, что в одной из военных частей Эстонии учат "Песню лесных братьев" в качестве строевой. "Китеж" направил в Минобороны страны запрос с копией канцлеру права и уполномоченной по равноправию, чтобы разобраться в ситуации.
Агентство напоминает, что "Лесные братья" — это неофициальное название националистических формирований, боровшихся против советской власти на территории Литвы, Латвии и Эстонии.
Комментарии
Ну хоть у кого то ум остался .
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