"Почта России" совместно с Медиагруппой FM-Продакшн и интернет-агентством "Альянс+" проводит бизнес-завтрак на тему "Новые возможности" в среду, 28 февраля. Любой желающий может принять участие в диалоге и задать интересующие его вопросы, а самые активные получат памятные подарки.
Спикеры:
- Лабуренко Роман,
- Свинин Артём,
- Лажинцев Виталий,
- Ефимова Ольга.
В рамках мероприятия вы узнаете:
- Какие новые сервисы уже доступны клиентам "Почты России" для удобства оформления посылок
- Какие новые продукты и услуги уже действуют и планируются в 2018 г.
- Какие привилегии существуют для федеральных клиентов "Почты России" (наложенный платеж)
- Как ускорить процесс сдачи посылок, минуя общую очередь в отделении
- Комплексное продвижение в интернете — стратегия успеха.
- Более 50 видов продвижения в интернете.
- Как определить эффективные SMM тренды 2018.
- Защита интернет-активов: строгий контроль подрядчика по разработке и продвижению сайта.
- Особенности современного продвижения интернет-магазинов.
Тайминг мероприятия:
- Регистрация, кофе/чай 09:30 — 10:00.
- Презентация "Почты России" 10:00 -11:00
- Презентация Медиагруппы FM-Продакшн 11:00 — 11:30
- Презентация "Альянс+" 11:30 — 12:00
- Кофе-брейк, вопросы и живое общение 12.00 — 13:00.
Подробности можно узнать по телефону: 8-913-247-6036 (Ирина)
Также необходимо подтвердить свое участие в бизнес-завтраке по почте: Irina.Truhmanova@russianpost.ru
Место проведения: г. Барнаул, пр. Ленина, 54, 1 этаж, конференц-зал "Почты России"
Участие бесплатное
Комментарии
Ого, Почта России про "ускорить" - это что то новое) "
А по продвижению сайтов будут рассказывать?