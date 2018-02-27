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Астрономы зафиксировали очень мощную вспышку на ближайшей к Солнечной системе звезде – Проксиме Центавра. Данная звезда относится к самому распространенному в Млечном пути классу — красных карликов, пишет "Российская газета".
Издание пишет, что обычно подобные светила окружены планетами. Нередко их орбиты лежат в зоне обитаемости, где условия близки к земным и может присутствовать жидкая вода. Однако на красных карликах нередко происходят мощные вспышки, во время которых их светимость возрастает в тысячи раз. В связи с этим существование жизни на экзопланете Proxima b маловероятно.
Вспышка Проксимы Центавра произошла 24 марта минувшего года. Пиковая светимость звезды составила 2х10 14 эрг в секунду, что на порядок больше максимальной интенсивности вспышек на Солнце. Спектральный индекс Проксимы (зависимость между потоком излучения и его частотой) тоже очень отличается от солнечного.
Подчеркивается, что спектральная мощность потока излучения при вспышке возросла в тысячу раз. Точные причины аномально сильного выброса энергии неизвестны, но ученые связывают его с синхротронным эффектом: магнитное поле звезды разгоняет электроны до околосветовых скоростей, после чего частицы начинают излучать в радиодиапазоне.
В течение трех месяцев специалисты наблюдали за изменениями звезды с помощью радиотелескопа ALMA в чилийской пустыне Атакама. Газета пишет, что в разные периоды использовалось от 49 до 52 его антенн. Конспект посвященной явлению печатной работы опубликовала библиотека Корнеллского университета.
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