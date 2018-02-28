Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Новые многоэтажки появятся на улице Советской Армии в районе пересечения с улицей Матросова. Как ранее писал Amic.ru, два высотных здания здесь появятся уже в 2020 году.
Всего на этом участке находится девять аварийных домов, которые должны снести в ближайшие годы. На их месте построят девять новых панельных и монолитных зданий.
Общая площадь возводимого жилья на Советской Армии — около 50 тыс. кв. м. Это пилотный для Алтайского края проект по развитию застроенной территории.
Фотокорреспондент портала прогулялась по месту будущих жилых комплексов.
Комментарии
Куда теперь переедет многочисленная азербайджанская диаспора,обитавшая в том районе?
вместо девяти бараков двухэтажных на этой же территории девять многоэтажек... красавцы
Старые дома строили тёплыми и уютными , не то что современные монстры . Вот так и превращают микрорайоны в районы трущёб и фавел под благовидным предлогом .
Бараки снести, на их месте построить тротуар.
Сначала довести до скотского состояния, а потом снести... или сжечь...
Люди, которые жили в бараках в большинстве своем - неблагополучные слои населения. Интересно в каком районе города им предоставят жилье. Не хотелось бы мне жить с ними по соседству.
15 лет назад снимали в том районе частный дом, не прожили и пол года, жесть, алкашня...
в этих бараках туалеты на улицы... летом вонь...
Интересно в каком районе города им предоставят жилье.
в каком каком. в индустриальном же. в новостроях на ускова/сиреневой и т.д.
Была у родственников квартира в одном из снесенных бараков. Там они не жили, сдавали ее. Дом снесли, дали кватиру в новострое на Ускова. Родственники туда сына жить отправили, но продержался он недолго. Все приличные люди быстенько стали эти квартиры сливать, т.к. новый дом быстро стал превращаться в гадюшник. Ибо, перефразируя известную фразу, людей можно вывезти из г...на, но г...но из людей вывезти невозможно.
28.02.2018 08:57
гость
смотрю я на таких как ты, и понимаю, что даже бараном тебя назвать - это комплимент.
посмотри на фото: вот именно это и есть гетто.
гетто как оно есть.
28.02.2018 08:57
гость
Может и были они теплыми и уютными 50 лет назад... Но сейчас там дыры в стенах сквозные и сырость. нельзя в них жить уже. опасно для жизни
ужас... ну разве нормальные благополучные люди могут довести свой балкон до такого состояния? по фото видно, что живет здесь одна алкашня и сброд
Уметь читать - это ещё не признак интеллекта , нужно ещё понимать прочитанное , а с этим у тебя , видимо , проблемы .Речь о том , что старые здания СТРОИЛИ тёплыми и уютными как внешне , так и изнутри . А современные выглядят бездушными монстрами , да и планировки - как собачьи конуры ( за редким исключением ) . Как пример - здание на другой стороне дороги . Поймёшь ли , вот вопрос .
28.02.2018 11:14
это эти то бараки, что на СовАрмии тёплые и уютные???
да чтоб ты до конца жизни в такой конуре жил. и в том же самом месте.
для тебя и хрущевки - образец неоклассики, да?
Видимо , так до тебя и не дошло .
Что , эклер , план выполняешь ? Зацепил и тролишь ?
28.02.2018 11:29
а до тебя дошло, что тебе жить в этой конуре до конца своих дней?
28.02.2018 11:32
отвечу коротко: пошёл ты на ...
Кстати в хрущёвках кухни были отдельные в 5-7 кв м . , но они были !, а не кухни - ниши в 2,2 кв.м. .Да и комнаты отдельные по 12-18 кв.м. , а не гостиная с кухней -нишей в 14 - 16 кв. м .
Я кстати вообще не понимаю кухни-ниши, бред 21 века...
Семья с ребенком купила двушку с кухней нишей... Не важно кому достанется зал совмещенный с кухней - родителям или ребенку. Каждое утро вставая на работу или в школу кто-то будет готовить или разогревать себе завтрак мешая другим спать...
Вот это дыра в самом центре города
Ну в новостройках и нормальные квартиры есть. не только студии с кухнями -нишами, но и нормальные квартиры с кухней 12 кв. м
в самом центре города карту купи.. где центр а где ЭТО
Тут сборище людей с короткой памятью?
1.Когда был последний кап ремонт данных домов?
2.Куда ушли деньги за обслуживание ?
3.Где вообще деньги те что я платил плачу. ГДЕ ?
4. Где площадки для выгла собак, что Я платил налог в 90х администрации Баварина.
Деньги собрали спиндили их, довели дома дома до аварийного состояния. Кто сел?
тут сборище тупых вопросов от Александра Ушакова_vk
28.02.2018 07:29
Гость
Куда теперь переедет многочисленная азербайджанская диаспора,обитавшая в том районе?
В Яму, к Геноциду Эклерову.
А деньги за кап.ремонт, выгул собак и т.д. там, где им и положено, в карманах у тех, кому положено.
Эх, какие классные холупы стояли на этом месте!
А теперь появятся картонные муравейники с отвратительной планировкой внутри
Скажите адрес холупы красного цвета, хочется увидеть этот ужас, пощекотать нервыы