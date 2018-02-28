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Территория реновации: фотопрогулка по улице Советской Армии

, ИА "Амител", Екатерина Смолихина
Первые высотки в этом районе появятся уже в 2020 году

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Новые многоэтажки появятся на улице Советской Армии в районе пересечения с улицей Матросова. Как ранее писал  Amic.ru, два высотных здания здесь появятся уже в 2020 году. 

Всего на этом участке находится девять аварийных домов, которые должны снести в ближайшие годы. На их месте построят девять новых панельных и монолитных зданий.

Общая площадь возводимого жилья на Советской Армии — около 50 тыс. кв. м. Это пилотный для Алтайского края проект по развитию застроенной территории.

Фотокорреспондент портала прогулялась по месту будущих жилых комплексов. 

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Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

28.02.2018 07:29
Гость

Куда теперь переедет многочисленная азербайджанская диаспора,обитавшая в том районе?

0  0
28.02.2018 07:56
- гость -

вместо девяти бараков двухэтажных на этой же территории девять многоэтажек... красавцы

1  0
28.02.2018 08:57
гость

Старые дома строили тёплыми и уютными , не то что современные монстры . Вот так и превращают микрорайоны в районы трущёб и фавел под благовидным предлогом .

2  0
28.02.2018 09:07
Я не робот

Бараки снести, на их месте построить тротуар.

0  0
28.02.2018 09:24
гость

Сначала довести до скотского состояния, а потом снести... или сжечь...

0  0
28.02.2018 09:38
Наталья

Люди, которые жили в бараках в большинстве своем - неблагополучные слои населения. Интересно в каком районе города им предоставят жилье. Не хотелось бы мне жить с ними по соседству.
15 лет назад снимали в том районе частный дом, не прожили и пол года, жесть, алкашня...
в этих бараках туалеты на улицы... летом вонь...

0  0
28.02.2018 09:47
- гость -

Интересно в каком районе города им предоставят жилье.

в каком каком. в индустриальном же. в новостроях на ускова/сиреневой и т.д.

0  0
28.02.2018 10:13
Гость

Была у родственников квартира в одном из снесенных бараков. Там они не жили, сдавали ее. Дом снесли, дали кватиру в новострое на Ускова. Родственники туда сына жить отправили, но продержался он недолго. Все приличные люди быстенько стали эти квартиры сливать, т.к. новый дом быстро стал превращаться в гадюшник. Ибо, перефразируя известную фразу, людей можно вывезти из г...на, но г...но из людей вывезти невозможно.

0  0
28.02.2018 10:37
Геноцид Эклеров

28.02.2018 08:57
гость

смотрю я на таких как ты, и понимаю, что даже бараном тебя назвать - это комплимент.

посмотри на фото: вот именно это и есть гетто.
гетто как оно есть.

1  0
28.02.2018 10:51
- гость -

28.02.2018 08:57
гость
Может и были они теплыми и уютными 50 лет назад... Но сейчас там дыры в стенах сквозные и сырость. нельзя в них жить уже. опасно для жизни

0  0
28.02.2018 10:59
- гость -

ужас... ну разве нормальные благополучные люди могут довести свой балкон до такого состояния? по фото видно, что живет здесь одна алкашня и сброд

0  1
28.02.2018 11:14
геноциду эклеров

Уметь читать - это ещё не признак интеллекта , нужно ещё понимать прочитанное , а с этим у тебя , видимо , проблемы .Речь о том , что старые здания СТРОИЛИ тёплыми и уютными как внешне , так и изнутри . А современные выглядят бездушными монстрами , да и планировки - как собачьи конуры ( за редким исключением ) . Как пример - здание на другой стороне дороги . Поймёшь ли , вот вопрос .

0  0
28.02.2018 11:18
Геноцид Эклеров

28.02.2018 11:14

это эти то бараки, что на СовАрмии тёплые и уютные???
да чтоб ты до конца жизни в такой конуре жил. и в том же самом месте.

для тебя и хрущевки - образец неоклассики, да?

0  0
28.02.2018 11:29
Эклеру

Видимо , так до тебя и не дошло .

0  0
28.02.2018 11:32
гость

Что , эклер , план выполняешь ? Зацепил и тролишь ?

0  0
28.02.2018 11:38
Геноцид Эклеров

28.02.2018 11:29
а до тебя дошло, что тебе жить в этой конуре до конца своих дней?

28.02.2018 11:32

отвечу коротко: пошёл ты на ...

0  0
28.02.2018 11:39
гость

Кстати в хрущёвках кухни были отдельные в 5-7 кв м . , но они были !, а не кухни - ниши в 2,2 кв.м. .Да и комнаты отдельные по 12-18 кв.м. , а не гостиная с кухней -нишей в 14 - 16 кв. м .

0  0
28.02.2018 12:41
Наталья

Я кстати вообще не понимаю кухни-ниши, бред 21 века...
Семья с ребенком купила двушку с кухней нишей... Не важно кому достанется зал совмещенный с кухней - родителям или ребенку. Каждое утро вставая на работу или в школу кто-то будет готовить или разогревать себе завтрак мешая другим спать...

1  0
28.02.2018 12:58
- гость -

Вот это дыра в самом центре города

0  0
28.02.2018 13:35
- гость -

Ну в новостройках и нормальные квартиры есть. не только студии с кухнями -нишами, но и нормальные квартиры с кухней 12 кв. м

0  0
28.02.2018 13:38
- гость -

в самом центре города карту купи.. где центр а где ЭТО

0  0
28.02.2018 13:58
Александр Ушаков_vk

Тут сборище людей с короткой памятью?
1.Когда был последний кап ремонт данных домов?
2.Куда ушли деньги за обслуживание ?
3.Где вообще деньги те что я платил плачу. ГДЕ ?
4. Где площадки для выгла собак, что Я платил налог в 90х администрации Баварина.
Деньги собрали спиндили их, довели дома дома до аварийного состояния. Кто сел?

0  0
28.02.2018 14:41
- гость -

тут сборище тупых вопросов от Александра Ушакова_vk

0  0
28.02.2018 15:08
- гость -

28.02.2018 07:29
Гость
Куда теперь переедет многочисленная азербайджанская диаспора,обитавшая в том районе?

В Яму, к Геноциду Эклерову.

А деньги за кап.ремонт, выгул собак и т.д. там, где им и положено, в карманах у тех, кому положено.

0  0
28.02.2018 15:20
- гость -

Эх, какие классные холупы стояли на этом месте!
А теперь появятся картонные муравейники с отвратительной планировкой внутри

0  0
28.02.2018 18:06
- гость -

Скажите адрес холупы красного цвета, хочется увидеть этот ужас, пощекотать нервыы

0  0
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