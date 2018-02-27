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Глава Федерации керлинга России (ФКР), член думского комитета по физкультуре, спорту и туризму Дмитрий Свищев рассказал "Национальной службе новостей" о том, как продвигается расследование по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, в крови которого нашли мельдоний. Об этом пишет РИА "Новости".
По словам Свищева, федерация уже работает со Следственным комитетом, в который сразу же было подано письмо. Вскоре состоятся "встреча и допросы", добавил он.
"Круг-то сужается: это или Япония, или Корея. МОК всё-таки пошёл навстречу, предоставив видеоматериалы из гостиниц", — рассказал Свищев, отметив, что многие чиновники МОК понимают, "что дело непростое".
Ранее президент ФКР заявил, что невиновность россиянина будет доказана. Также он подчеркивал, что резкое падение концентрации мельдония за сутки говорит о разовом применении препарата.
По словам Свищева, в таком случае достаточно "поводить кристалликом по стакану", из которого попьет спортсмен.
Напомним, Крушельницкий и Анастасия Брызгалова стали бронзовыми призерами Игр-2018 в Пхенчхане в дабл-миксте. Но в связи с тем, что в крови российского керлингиста обнаружили следы допинга, пару лишили медали.
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