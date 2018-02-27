Федеральная сеть магазинов Familia планирует активное развитие в городах Сибири. В начале весны fashion-ритейлер запустит магазины в Барнауле и Новокузнецке, а чуть позднее планируется выход в Красноярск. Об этом пишет "Континент-Сибирь".
Информацию о планах Familia по запуску новых магазинов в Сибири подтвердил директор по развитию розничной торговли компании Александр Гришак. По его словам, Сибирь станет одной из важнейших точек роста для Familia в ближайшие несколько лет. "Мы внимательно изучаем возможности, которые для нас существуют в таких городах, как Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Барнаул, Томск и Новокузнецк", — пояснил Александр Гришак. Речь идет об открытии собственных точек, о франшизе пока речи нет.
По его словам, новые магазины появятся в регионе уже в самое ближайшее время. В начале весны будут запущены магазины сети Familia в Барнауле и Новокузнецке, а чуть позднее планируется открытие в Красноярске. Где конкретно в Барнауле откроются точки и сколько их будет, пока неизвестно. Прежде всего, речь идет об открытии магазинов в действующих торговых центрах. Компании интересны площади от 1200 до 1500 кв. м.
Также в Familia отмечают наличие региональной специфики Сибири. "С одной стороны, это климатическая специфика. Поскольку холода приходят сюда достаточно рано, мы завозим зимнюю одежду быстрее, чем в другие, более южные регионы. С другой стороны, мы внимательно анализируем структуру существующего в регионе спроса и стремимся адаптировать наш ассортимент под покупателя", — пояснил Александр Гришак.
Объем инвестиций в развитие в Сибири, а также сроки окупаемости в компании не раскрывают. "Мы развиваемся на собственные средства. Для нас Сибирь – это стратегический регион, мы не ждем быстрой окупаемости из-за высоких логистических расходов", — резюмирует Александр Гришак.
Компания Familia создана в 2000 году и является федеральной сетью off—price магазинов (магазинов сниженных цен), предлагающей товары известных мировых и российских брендов одежды и обуви. В сети магазинов Familia представлено около 3000 брендов. На текущий момент компания насчитывает 200 магазинов в более чем 70 городах России. Третий год подряд Familia входит в рейтинг РБК "50 самых быстрорастущих компаний". В 2018 году Familia планирует открыть не менее 40 магазинов как в городах присутствия, так и в новых регионах. Одним из акционеров компании является фонд Baring Vostok.
Комментарии
очередная хрень типа рич фэмили, одежда на месяц, потом разваливается