Сегодня, по оценкам экспертов, уже полмиллиарда людей имеют страницы в социальных сетях и на различных интернет-порталах. Там ищут работу, партнеров по бизнесу, сотрудников для компаний. Это еще и база контактов. Однако профиль в Facebook или, например, "ВКонтакте" может стоить человеку карьеры. Такие примеры уже не редкость.

Как фотографии или статусы в социальной сети могут испортить карьеру, примеры удачных и неудачных кейсов, а также почему не стоит недооценивать интернет, в прямом эфире программы "Тема дня" на радиостанции "Эхо Москвы" в Барнауле рассказала директор рекрутингового агентства DELO Наталья Соколова.

Портал Amic.ru публикует подробное интервью.

Беседовала Татьяна Гладкова.

- Наталья, сегодня действительно роль социальных сетей в нашей жизни сложно переоценить. Но не все люди рассматривают свою, скажем, страницу в Facebook​ как инструмент для построения карьеры. Вы, как эксперт, можете сказать, насколько серьезно надо относиться к социальным сетям?

- Могу сказать, что их точно нельзя недооценивать и относиться к ним стоит внимательно, потому что в последнее время абсолютно все работодатели, по крайней мере мои клиенты рекрутингового агентства, обращают внимание на аккаунты в соцсетях тех кандидатов, которых они рассматривают к себе в компанию. Я подчеркну: это не зависит от должности, на которую рассматривают человека.

Но любого заказчика интересует, как человек ведет себя в виртуальном пространстве, какие он размещает фотографии, какие публикует статусы, кто у него в друзьях, какие у него интересы, где он отдыхает и так далее.

Фактически социальные сети дают возможность увидеть своими глазами приватную жизнь человека. Я всегда предупреждаю кандидатов о том, что такой момент неизбежен, что ваши соцсети заинтересуют потенциального работодателя.

- А если моя страница закрыта, потому что я не хочу, чтобы мои фото видели посторонние? Вот у меня такая позиция. У вас, как у эксперта, возникнут сомнения в кандидате?

- Сказать, что будут сомнения, не совсем правильно. У меня будут вопросы: почему человек себя так ведет в этом пространстве, с чем это может быть связано. И тогда захочется узнать подробнее, например, проверить другие социальные сети, если они открыты.

Бывает, что человек зарегистрирован везде и везде ведет себя одинаково или, наоборот, в каждой соцсети у него разное поведение, и он адаптирует себя под ту среду, которую формирует данное виртуальное пространство. В любом случае это что-то о человеке говорит, и мы всегда это анализируем.

Есть важный момент: даже если у человека закрытая страница, у него есть друзья, которые могут делиться его постами, и это могут видеть другие. Абсолютно закрыться в этой среде не получится. В любом случае будет "след", который увидят не только реальные люди, но и различные роботы и сервисы, отслеживающие, анализирующие наши действия.

- Здесь может быть и третья сторона: в социальных сетях мы хотим казаться немного лучше, мы можем выкладывать фото, чтобы произвести впечатление на других. Мы показываем только то, что хотим, и под нужным нам углом.

- Страница в социальной сети является дополнительным инструментом для анализа кандидата, когда мы рассматриваем в совокупности резюме, портфолио и так далее. То, что люди хотят казаться другими, — это абсолютная истина. Часто слышала от клиентов, что вот у кандидата была такая прекрасная фотография в социальной сети, приходит человек, а они фактически его не узнают в том, кто был заявлен. Все же умеют пользоваться фотошопом.

Сегодня уже существуют такие инструменты, сервисы (они активно развиты за рубежом, и я знаю, что они есть и в крупных городах России, например, в Москве), которые умеют анализировать аккаунты в социальных сетях и умеют за достаточно короткий срок составлять "портрет" кандидата, "мнение". Это на самом деле профайлинг социальных сетей, это отдельное направление, которое сейчас очень активно развивается. Есть большой запрос на это. И я знаю, что в скором времени в Барнауле появится такая компания, которая будет оказывать такие услуги. Пока оставим это за кадром. Но технологии движутся вперед. Всем интересно знать и выявлять те истинные мотивы, потребности пользователей, нас с вами. Те машины, которые анализируют наше поведение в интернете и социальных сетях, анализируют нас с точки зрения наших потребностей.

- Еще пять лет назад соцсетям уделяли такое пристальное внимание?

- Нет, тогда, конечно, такого внимания не было. Интерес отмечается в последние три года. Даже на сайте HH в резюме кандидатов, ну, в 70% точно, в контактных данных ставят ссылки на свои социальные сети, отдавая себе отчет в том, что люди, которые их рассматривают, должны и могут увидеть то, как они себя представляют в интернете.

- Есть предпочтения по тому, в какой соцсети надо проявлять большую активность? У Facebook одна аудитория, у "Одноклассников" совершенно другая. В каких социальных сетях какую категорию сотрудников ищут?

- Да, доля правды в этом есть. Facebook — это более деловое сообщество. Скорее мы пойдем туда смотреть кандидатов, которые представляют собой специалистов более высокого уровня – руководителей среднего и высшего звена, людей, которые всерьез думают о своей карьере, участвуют в деловой социальной жизни. Вразрез с этим идут "Одноклассники", где, скорее всего, люди будут больше ориентированы на семейные ценности, где они делятся рецептами, фотографиями кошечек и так далее.

- Мне, как потенциальному соискателю, где предпочтительнее проявлять свою активность? Допустим, я пользуюсь только "Одноклассниками", а в других аккаунтах — тишина. Это будет показательно?

- Это будет показательно, если человек ведет свою социальную сеть с целью продемонстрировать себя как соискателя на рынке труда – он под эти задачи и будет формировать свой контент. То есть он подпишется на те сообщества, которые интересны ему как профессионалу, он будет читать книги по своей сфере, и он будет делиться такими постами. Соответственно, будет формироваться некое информационное облако, которое будет характеризовать его как специалиста.

На самом же деле есть люди, которые считают, что это личное пространство для общения с друзьями. Есть те, которые вот как раз и занимаются тем, что формируют то самое информационное облако.

- На самом деле уже есть негласная формула для социальных сетей: 70% рабочего контента, 30% личного.

- Все верно. И сейчас есть очень много курсов, тренингов, вебинаров, которые как раз учат людей тому, как правильно вести свой аккаунт, как сделать так, чтобы он привлекал внимание, подписчиков. Это достаточно активный растущий рынок.

- Наташа, если говорить о том, каким должен быть аккаунт? Понятно, что там не должно быть запрещенной пропаганды, пошлостей, неуместных фото и так далее. Что надо показывать потенциальному работодателю?

- Демонстрировать свои профессиональные достижения, успехи. Показывать, как вы повышаете свою квалификацию, какие сферы вас интересуют, в какой деловой среде вы общаетесь.

- А что касается трудоустроенных сотрудников, их профили проверяются?

- Могу ответить так: своими глазами я не видела ни в одной организации утвержденный регламент, который обязывает проверять аккаунты персонала в соцсетях. Но на практике очень много случаев, и они на уровне России известны, когда из известных компаний увольняли сотрудников, которые позволяли себе в личных аккаунтах выкладывать посты, не соотносящиеся, по мнению работодателя, с нормами и правилами поведения в данной компании.

С другой стороны, эта сфера не урегулирована нашим трудовым законодательством. Сегодня нет статьи в Трудовом кодексе, которая позволила бы работодателю на основании "неправильной" фотографии в соцсети расстаться с сотрудником.

Как правило, расстаются по такой удобной формулировке, как "соглашение сторон". Но обычно за этим стоят те вещи, которые мы обсуждаем.

- То есть существует негласный регламент, который нельзя нарушать?

- Да.

- В некоторых крупных компаниях сотрудники показывают друг другу фото с корпоратива, прежде чем выложить их в Facebook.

- Все верно. Сегодня работодатели всерьез задумываются о том, чтобы подстраховать себя и создать внутри компании некие регламенты, которые могут быть включены в стандартные правила внутреннего распорядка, или отдельный документ. Но все равно сотрудник должен быть ознакомлен с тем, какие правила ведения соцсетей приняты в компании. Сегодня эти вещи точно надо оговаривать. И на уровне внутренних локальных актов работодатель должен такие вещи прописывать, чтобы потом проще было разрешать споры и вопросы, которые могут возникнуть.

- Есть один любопытный кейс: крупная компания отказала соискателю в трудоустройстве, потому что у него в друзьях "ВКонтакте" было всего шесть человек. И специалист по подбору высказал мнение, что этому человеку будет сложно найти общий язык с сотрудниками компании. Можно ли делать такие заявления, основываясь только на количестве друзей в соцсетях?

- Такие моменты сложно комментировать, потому что они всегда вырваны из контекста. Я, как рекрутер, не буду утверждать, правильно или неправильно было делать такой вывод, основываясь на количестве друзей в социальной сети. Часто бывает так, что человек не слишком активен в социальных сетях, а по факту у него есть много друзей. Здесь гораздо важнее совокупность факторов. А то, что у людей есть стереотипы, на основании которых принимаются решения, — это норма. Так и происходит.

Говоря про себя, не могу говорить про других, я не буду принимать решение, брать человека на должность или не брать, основываясь только на его аккаунте. Но если меня какая-то фотография или какой-то пост заставит задуматься… К примеру, была ситуация, когда резюме было очень интересным, очень информативным, были заявлены все необходимые компетенции. Я зашла в аккаунт и увидела там непристойные фотографии, посты. Я поняла, что это не совсем та работа, которая нужна данному соискателю.

- Но можно же и ошибиться. Ну вот было у человека временное помешательство, а на работе это ценный сотрудник.

- Надо рассмотреть конкретный пример.

- Ну, допустим, главный бухгалтер компании в социальных сетях призывает отказаться от меха животных, публикует страшные фото убитых норок и так далее. Это ее гражданская позиция. Но на работе она совершенно от этого отключается и занимается только делами фирмы. То есть как специалист она прекрасна, а то, что публикует в своем аккаунте, вызывает вопросы.

- Я вернусь опять к тому, что этот работник должен быть ознакомлен с каким-то нормативным актом. Работник должен быть с ним ознакомлен и согласен. А дальше выбор работодателя: считаться с этим или не считаться.

- А если это еще не сотрудник, а соискатель?

- Вот в том-то и дело, что сегодня социальные сети формируют о нас мнение заранее, до того, как мы приглашаем человека на собеседование. Мы заранее начинаем формировать его портрет и проецируем на него те качества, которые, как нам кажется, он демонстрирует в интернете. Поэтому надо очень внимательно относиться к тому, что мы там публикуем. Учитесь относиться к этому как к своему документу, к паспорту, я бы даже так сказала. Это ваше лицо.

- С одной стороны, я согласна полностью. Но с другой — каждый человек вправе решать, что он публикует на своей странице.

- Тогда это ваш выбор.

- Насколько тщательно просматриваете аккаунты?

- По-разному. Бывает, что хватит и пяти минут. Но есть позиции, которые стоит "копнуть" глубоко, и мы в агентстве используем сервисы, которые позволяют анализировать страницы в социальных сетях.

- Вы уже несколько раз говорили о "сложившемся впечатлении". Но это же субъективное впечатление.

- Всегда.

- И здесь опять же: что бы я ни делала, что бы я ни выкладывала, если я вам сразу не понравилась, то меня не позовут на собеседование?

- У вас же нет задачи понравиться всем? Но и точно будут люди, которым вы понравитесь.

- Я работодателю хочу понравиться.

- Если говорить про меня, как специалиста, то, конечно, я стараюсь, и это моя работа, уйти от субъективного восприятия и оценивать только то, что я должна оценивать. Но я скажу неправду, если буду заявлять, что субъективности нет. Она, конечно, есть.

- Еще один любопытный кейс: у одного из кандидатов на странице в соцсетях было написано, что он чемпион по метанию гранаты. Руководство подумало, что это показатель нестандартности, успешности и разносторонности человека, и человека пригласили на собеседование.

- Можно я тоже приведу один маленький кейс: был подбор кандидата на позицию менеджера. Руководитель рассматривал социальную сеть кандидата и увидел, что соискатель очень любит собак породы хаски. И это стало решающим моментом, потому что руководитель тоже любит собак породы хаски, и уже сформировалось мнение, что это хороший кандидат. Все индивидуально и очень интересно.

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