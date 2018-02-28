Международный день редких заболеваний
Такой необычный день тоже есть в календаре планеты. Появился он в 2008 году, инициирован европейской организацией, которая занимается проблемами редких заболеваний.
1066 год – открытие Вестминстерского аббатства.
Спустя десятилетия и столетия оно продолжает действовать, оставаясь своеобразным символом Британии и Лондона, одной из главных визитных карточек английской столицы.
1720 год — по указу Петра I учреждаются государственные коллегии для упорядочения делопроизводства во всех учреждениях России.
1854 год — основана Республиканская партия США.
1917 год — начало революции в Москве.
1990 год — создан Союз кинематографистов России.
1991 год – завершение войны в Персидском заливе.
28 февраля 2005 г. известный актер Николай Караченцов попал в автокатастрофу, после которой так и не смог вернуться к полноценной жизни.
28 февраля 2010 г. в Ванкувере завершились XXI зимние Олимпийские игры.
Родились:
Вилле Хаапасало - финский и российский актер.
Наталья Водянова - российская модель.
Комментарии
Кто финн? Я) Водянова без макияжа абсолютно ничем не примечательная особа внешне - мимо пройдёшь и даже не обратишь внимание (не сказать больше), а вот надо же так со штукатуркой образы реально крутые модельные.