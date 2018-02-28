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Нотка авантюры: почему к бизнес-леди из Барнаула идут работать иностранцы

, ИА "Амител", Коммерческий отдел
Директор сети языковых студий AaPPLE Алена Солосина на "Завтраке со стартапом" о бизнесе в Барнауле и за границей

На "Завтраке со стартапом" представители тех или иных обучающих центров – гости нередкие, но тем не менее тема образования остается актуальной — слишком уж она разноплановая и многоликая. На этот раз мы позвали в гости директора студии иностранных языков AaPPLE Алену Солосину. За 10 лет она открыла восемь центров по Алтайскому краю и согласилась поделиться за чашкой чая в уютном кафе "Лакомка" подробностями своего дела с читателями Amic.ru.

Другие интересные интервью читайте в сюжете: Люди и Дело

- Руководитель языковой студии гостем нашей рубрики становится не в первый раз. Интересно понять, в чем особенность вашей работы и образовательного процесса?

- Я могу сказать, что мы пионеры в плане работы с иностранцами, которых мы привозим для преподавания в наших центрах. При этом это не студенты АлтГТУ, мы приглашаем носителей языка из Америки, Англии, Шотландии.

Есть множество международных проектов, в базы которых мы занесены. У нас там хорошие рейтинги, поэтому сейчас уже не нас выбирают, а мы выбираем людей, которые будут у нас вести занятия. Они проходят несколько этапов интервью, и если нас все устраивает, мы их зовем в Барнаул. В марте к нам на три недели приезжает преподаватель английской литературы из Шотландии. Бывает, мы зовем и интересных путешественников.

- А они занимаются со взрослыми или с детьми?

- Мы стараемся сделать так, чтобы иностранцы занимались со всеми группами. Например, у нас есть группа детей, которым год. С ними и их родителями работает Скотт, приехавший к нам из Калифорнии.

Недавно мама одного из малышей скинула видео, где ребенок говорит свои первые слова, и они на английском. Это было очень приятно. Дети с ранних лет впитывают языки, и потом им будет проще учиться в школе. Со своим сыном, которому год и месяц, я говорю как на русском, так и на английском, с самого рождения. 

- Насколько я знаю, в работе вам помогает муж, это у вас семейный бизнес. Вы оба лингвисты? Кому пришла идея открыть студию?

- Нет, мой муж не лингвист, к счастью, он пиарщик и больше работает с людьми, организовывает все, а я отвечаю за наполняемость творческую и языковую.

Идея появилась у меня еще до замужества. Начала я с одной группы учеников, после понемногу обрастала людьми, а сейчас у нас уже 900 человек учатся и очень большой коллектив – более 50 человек.

При этом важно, что некоторые сначала долго работают репетиторами, а потом оформляют все официально. У меня же напротив: я открыла ИП, а потом уже начала работать. Мне сразу хотелось, чтобы это было на хорошем уровне.

- Вы работаете по краю, откуда начинали и где сложнее продвигать образовательные услуги?

- Началось все с небольшого центра в Троицком, там у нас самая старая студия. Есть еще центр в Поспелихе, откуда я родом. Так что в Барнауле мы открылись уже после. Несмотря на то, что аналогичных предложений на рынке было уже много, мы как-то легко стартовали. Сначала запустили офис в центре, потом на Шумакова.

Что касается сложностей, мне кажется, они не зависят от места, скорее, от человека, который либо готов, либо не готов заниматься тем или иным делом. Должна быть нотка энтузиазма и авантюризма. Хотя, возможно, на данный момент было бы чуть сложнее. Каждые полгода я вижу, что открываются новые студии, и, по сути, все находят своего клиента. Правда, основных, крупных студий не так много, и люди к нам идут с охотой, возможно, потому что доверяют.

А что касается учеников, могу сказать, что охотно занимаются все дети – и в Барнауле, и в районах.

- Как выстраивали ценообразовательную политику?

- Мы анализировали цены и отталкивались от родителей. В городе есть студии дорогие, средние и дешевые, мы относимся к среднему ценовому сегменту. Как правило, у нас учится средний класс, представители которого готовы отдать лучшее детям. У некоторых родителей бывают проблемы с работой, но они тянутся для того, чтобы учился ребенок. Мы видим это и цены стараемся не завышать. Сейчас они у нас на уровне двухлетней давности. Кроме того, мы проводим акции, делаем скидки для тех, кто давно учится, тем, кто учится хорошо, выделяем стипендии.

- Вот вы сами сказали, что центров открывается много, это настолько прибыльно?

- Нет, понимаете, образовательный бизнес – он скорее для души. Если у вас будет завод по изготовлению пива, он принесет гораздо больше, нежели сеть языковых центров. Но мне нравится этим заниматься.

- А можно ли руководить студией и не быть при этом лингвистом?

- С одной стороны, мне, конечно, проще работать, зная язык, кроме того, я сама преподавала и понимаю, что хочу от людей. С другой – не все лингвисты хорошие организаторы. У меня есть знакомые, которые открывали свои центры, не будучи переводчиками или учителями.

- А с какой самой серьезной проблемой вы столкнулись в работе?

- С кадровой. Многие ребята, которые идут учить язык, считают, что преподавателем быть не интересно, все хотят быть переводчиками и стараются уехать в город покрупнее — в Новосибирск, Москву или Санкт-Петербург. Поэтому найти человека крайне сложно. Своих сотрудников мы всячески удерживаем, например, зарплатой, официальным трудоустройством, морально поддерживаем. Люди уходят в декрет и возвращаются к нам на работу. Часто остаются в центре и наши же ученики. Сейчас некоторые из них занимаются организацией зарубежных поездок или мероприятий.

Самым затратным было найти помещение и сделать ремонт. Но с этим легче справиться, чем найти хорошие кадры, подобрать команду людей, которые вкладывали бы в работу душу. Сейчас у нас восемь центров: два в крае и шесть по Барнаулу.

- Такой личный вопрос, но все-таки, почему, зная языки, вы не уехали в город покрупнее или в другую страну?

- Такого желания никогда и не было. Я очень люблю Барнаул, мне тут комфортно, мне даже в Новосибирске как-то не по себе. Мне интересно путешествовать, я побывала в 24 странах, но жить где-то в другом месте я не хочу. Мы русские, у нас другой менталитет.

- А сколько времени занимает руководство сетью центров? Можете ли вы сказать, что сейчас бизнес запущен, можно выдохнуть и посвятить время себе?

- Я все мечтаю выделить больше времени для себя, но на самом деле, чем больше ты работаешь, тем больше работы появляется, приходят новые идеи, планы и проекты. Вот такого, чтобы утром я проснулась и пошла в бассейн, на маникюр и педикюр, не было.

- Как относятся к образованию за рубежом? И почему так ругают нашу систему преподавания английского?

- У нас ругают школы, не центры, а ругают потому, что есть закостенелая и устаревшая система, учебники, по которым учились мы, до сих пор используют. Но мы нескоро придем к тому, когда все изменится.

А если говорить о загранице, то там образование больше ценят, там за него платят хорошо, но при этом становиться учителями люди не стремятся. Как-то к нам приезжал человек из Англии, поработал у нас, и ему так понравилось, что он вернулся на родину и начал там преподавать. У них больше классических подходов, у нас – креативных, чего мы только не делаем, чтобы ребенок запомнил программу. Глядя на нас, он понял, что учить можно и креативно.

- Вот за границей за образование готовы платить много, а у нас – нет, как вам кажется, почему?

- Возможно, потому что люди привыкли к тому, что образование в нашей стране было бесплатным. Правда, сейчас с каждым годом ситуация меняется, и за хорошие курсы многие готовы платить.

- Коснулся ли образовательных услуг кризис?

- Честно, не особо. В прошлом году мы почувствовали, что к нам стало меньше ходить взрослых, а детское образование не пошатнулось — родители не были готовы вкладывать в себя, зато в детей – да.

- Я знаю, что вы не только учите языкам, но и организовываете поездки своих воспитанников за границу. Расскажите об этом подробнее.

- Это еще одна наша особенность. Мы давно начали возить детей летом в США, Ирландию, Англию, но потом был рост фунта, и мы сделали перерыв и приостановили программу на два года. Сейчас мы поездки возобновили.

- А насколько это полезно и, если не секрет, сколько стоит?

- Это полезно. Возможно, за две-три недели ребенок язык не выучит, но зато за это время у него появится стимул заниматься, так как в другой стране он заведет друзей и поймет, чем иностранный язык ему может быть полезен. Ребята знакомятся, общаются, а после переписываются с детьми из других стран.

Что касается цены, понимаете, часто студии работают с посредниками, но мы решили пойти другим путем и в этом году сами заключили договоры с разными школами в Англии, Ирландии, Шотландии и Америке. Теперь мы сотрудничаем с ними напрямую, что дает родителям реальную экономию. Так, поездка в Англию обойдется в пределах 110 тыс. рублей — это очень бюджетно. Мы возим группами, за детей отвечает вожатый, который решает все вопросы, проводит экскурсии и прочее.

А сейчас у нас появился и свой менеджер в Англии. Он приезжал к нам и решил заняться развитием сети AaPPLE в своей стране. С ним у нас несколько проектов. Во-первых, у него есть свое имение в графстве Корнуолл, на базе которого мы запускаем детский лагерь. Ребят ждут экскурсии в замок короля Артура, шикарные виды моря и поездка в Лондон, и всё это будет сопряжено с обучением. Поездка обойдется в 80 тыс. рублей. Таких цен нет в городе. Вообще мы планируем организовывать такие поездки летом, осенью, зимой и весной. Иногда мы делаем их тематическими, у нас есть направления для конников или футболистов.

Во-вторых, вместе с нашим английским представителем мы организовали обучение иностранцев русскому языку в Барнауле.

- То есть в ваши планы входит выход на международный уровень?

- У нас несколько параллельных проектов. Мы расширяемся за рубеж, но в то же время привлекаем в край людей, которые учились бы здесь русскому языку. Мы освоили программу "Русский как иностранный", и к нам сейчас приезжают первые ребята из Англии, а после и из Италии, с которыми мы будем заниматься здесь.

3 марта в 13:00 в арт-кафе "За Рамки" (проспект Красноармейский, 58Б) языковая студия AaPPLE будет проводить семинар по образовательным поездкам за границу. Участие бесплатное, предварительная запись по телефону: +7 (923) 719-48-46 или +7 (913) 212-68-41.

Мария Трубина

Телефон: 600-458, 453-483
Вконтакте
Instagram
aapple-studio.ru
г. Барнаул: пр. Социалистический, 69
ул. Партизанская, 126
проспект Калинина 8а
ул. Шумакова, 16
ул. Лазурная, 28

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.02.2018 09:18
- гость -

Кому как, а лично мне не очень приятно что русские дети произносят первые слова на английском языке. Более того, я считаю это преступлением против Родины и родного языка.

0  0
28.02.2018 09:49
- гость -

"Недавно мама одного из малышей скинула видео, где ребенок говорит свои первые слова, и они на английском. Это было очень приятно."
Дальше не читал. Гут, Вольдемар, гут.

0  0
28.02.2018 09:54
- гость -

"ребенок говорит свои первые слова, и они на английском"

вот так и рождаются коли с уренгоя

0  0
28.02.2018 09:54
- гость -

ха, если ребенку включить ютуб, он тоже будет на английском разговаривать

0  0
28.02.2018 10:15
Проходимец


"Недавно мама одного из малышей скинула видео, где ребенок говорит свои первые слова, и они на английском."

- Мутер, гив ми бабл гам квикли!
Первые слова Виталия Мутко

0  0
28.02.2018 10:33
- гость -

да почему вы так боитесь того, что люди могут знать больше одного языка? знание только русского не патриотизм, а глупость и недальновидность! сидите в своем болоте, а тех, кто поднимаете, клюете

0  0
28.02.2018 10:39
Проходимец

28.02.2018 10:33
- гость -

Русский еще не выучил?

0  0
28.02.2018 10:45
Геноцид Эклеров

знание языка - только в плюс человеку.
не понимать это - отставать в развитии.

если у мадам получается зарабатывать на обучении языку, то молодец.

0  0
28.02.2018 10:59
Проходимцу

Зацепило? )))) Знать иностранные языки необходимо! Того, кто этого не понимает,
искренне жаль!

0  0
28.02.2018 11:00
Татьяна

Мои дети занимаются в этой студии. Все трое ходят с удовольствием. Никогда не просят пропустить занятия, в отличие от общеобразовательной школы .
Занятия с иностранцами всегда веселые и вызывают массу впечатлений.
И поездка в Англию очень впечатлила. Всё было организовано очень хорошо. Поэтому сейчас решили и в Корнуолл ехать. Пока можем отправить одного ребенка из-за финансов, но в планах отправлять всех, т.к. сильно мотивирует потом в плане изучения языка.
Рекомендую обычно Apple всем друзьям.

0  0
28.02.2018 11:03
- гость -

знание только русского не патриотизм, а глупость и недальновидность!
---
допустим, глупость - я соглашусь
но недальновидность только для того, кто дальновидно решил свалить)
английский можно выучить в школе
а учить ребенка нескольким языкам с рождения - это не необходимость, а заявка на то, что он особенный. только надо тогда с ребенком действительно очень плотно заниматься, а не просто хвастаться "он заговорил на английском", но не знает русского при этом

0  0
28.02.2018 11:13
- гость -



"английский можно выучить в школе"

Ваши бы слова да...... в уши! Хотелось бы, чтобы на практике это было именно так, но пока, увы...... Поэтому тому, кто хочет знать языки на достойном уровне и курсы, и репетиторы - в помощь! Любые занятия вне школы идут на пользу.

0  0
28.02.2018 11:27
Геноцид Эклеров

28.02.2018 11:03
- гость -
дети в английской 22-й школе, и то поголово дополнительно занимаются. что уж говорить об обычных школах.

0  0
28.02.2018 11:51
- гость -

Надо чтобы они учили русский, а не мы английский. Делайте правильный выбор 18 марта.

0  0
28.02.2018 11:56
- гость -

28.02.2018 11:51
- гость -

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

0  0
28.02.2018 12:06
- гость -

Геноцид Эклеров
28.02.2018 11:03
- гость -
дети в английской 22-й школе, и то поголово дополнительно занимаются. что уж говорить об обычных школах.
---
я думаю, в обычных школах поголовно английским не занимаются. они же не хотят работать переводчиками

0  0
28.02.2018 12:06
Проходимец

А теперь серьезно. Для освоения иностранного языка необходима постоянная практика. Что толку сейчас какая-то тетка натаскает ребятишек иностранным словам? В цирке собачек учат считать и медведей на велосипеде кататься. Через год-два отсутствия живого общения в нашей большой деревне все это забудется. У меня друг есть. Немец по национальности. В институте по немецкому вечно должником был. Кое как на тройку натягивали. Ну не запоминал слова, и все тут. Как в Германию уехал, а полгода свободно стал разговаривать, через год-два даже без заметного акцента.

0  0
28.02.2018 12:38
Sanluck

Фотографу явно необходимо поработать над светом

0  0
28.02.2018 13:46
McSmall

Таки-да, на снимках главный герой - чайник) Со светом плохо)

0  0
28.02.2018 14:08
- гость -

А почему студия называется "a apple", а не "an apple"? Как же правило написания неопределенных артиклей?
Вот всегда эта вывеска глаз цепляет, что появляются сомнения в профессионализме.

0  0
28.02.2018 16:10
Женя

ну это же не артикль, артикли пишутся отдельно) а это больше похоже на начало алфавита как в азбуке -Aa, Bb и пример слова на буку, вот и тут AaPPLE
Но вот соседство с известным брендом apple это беда!!!

0  0
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