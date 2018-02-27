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Член общественного совета при Министерстве культуры РФ Павел Пожигайло назвал бредом предложение не снимать в фильмах с государственным финансированием актеров, которые критикуют Россию. Об этом пишет РИА "Новости".
Ранее думский депутат от ЛДПР Иван Сухарев направил запрос на имя главы Минкультуры РФ Владимира Мединского с рекомендацией не допускать до съемок в фильмах с госфинансированием актеров, которые нелицеприятно высказываются о России.
Напомним, ранее на YouTube появилось интервью российского актера Алексея Серебрякова журналисту Юрию Дудю, в котором он заявил, что национальная идея РФ заключается "в силе, наглости и хамстве", а также резко высказался по поводу "закона Димы Яковлева", который запрещает усыновление российских детей американцами. Серебряков в 2012 году эмигрировал в Канаду со своей семьей. Актер отметил, что уехал из-за неблагоприятной социальной обстановки в РФ и роста нетерпимости.
"Это полный бред… Когда начинают обливать грязью, это в худших традициях НКВДшных доносов, когда начинают травить. Это подло, низко и неправильно. По большому счету, с моей точки зрения, он не хотел никого оскорбить. Во-первых, у человека есть право высказаться, это не является антироссийским, а во-вторых, можно было объяснить его позицию", — цитирует агентство слова Пожигайло.
Член общественного совета отметил, что хорошо знает артиста и может сказать, что он является порядочным, честным человеком, который "больше русский, чем мы все вместе взятые".
Пожигайло добавил, что никто не упоминает о том, что актер, например, усыновил двоих детей и многим помогает. "Почему у нас сразу надо человека облить грязью, да еще выдать волчий билет и не пускать в страну? Я считаю, что это совершенно недопустимо и приведет к колоссальным проблемам для страны, если это будет культурной традицией или тенденцией", — задается вопросом он.
Комментарии
А я бы не путал критику с прямыми оскорблениями. Но боюсь что запрос Сухарева это глас вопиющего в пустыне. Ибо большинство киношников разделяют мнение Серебрякова, но боятся в этом признаться после крымского консенсуса. Вся эта киношно-эстрадная тусовка даже во времена СССР считала себя белокостно-голубокровой, а остальных россиян недолюдьми, и всегда лизала филейные части западу. Однако лично я проголосую рублём, точнее его невыплатой против фильмов с Серебряковым. Пусть снимается в бандеровской Канаде если кому-то там нужен.
я считаю, это личное дело тех, кто снимает фильм
однако, фильмы, в которых снимается Серебряков, я лет 5 уже не смотрю. он мне неприятен
27.02.2018 19:23
Вы не правы в одном и главном - проголосовать против них рублем Вы не можете, они уже получили деньги от государства на съемку/постановку фильма/спектакля и часто это сотни миллионов рублей. Эти фильмы потом участвуют в каких-то, конкурсов их пиарят, а деньги уже израсходованы и они не окупаются, а вопли в прессе (на налоги) - какие они великие режиссеры и актеры. Нельзя их допускать к государственным деньгам, пусть снимаются на частные, там посмотрят.
Уже более пяти лет не смотрю фильмы за деньги. Потерпеть пару-тройку месяцев до выхода фильма в нормальном качестве в Интернете не сложно. Дома телевизор с большой диагональю и он соединен с компьютером. Зачем платить деньги за то, что может быть и один раз не сможешь посмотреть?