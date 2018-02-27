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Следователи в Павловском районе возбудили уголовное дело по факту убийства 79-летней жительницы Рубцовска. В совершении преступления подозревается 51-летний сын женщины, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие уточняет, что инцидент произошел в понедельник, 26 февраля, в селе Павловск. Мужчина, будучи у себя дома, на почве нестабильного психического состояния несколько раз ударил ножом свою мать, которая приехала в гости. От полученных ранений пожилая женщина скончалась на месте преступления.
Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе следствия будет также назначена и проведена психолого-психиатрическая экспертиза на предмет психического состояния подозреваемого. Расследование дела продолжается.
Комментарии
От жизни при капитализме, безработице, у многих крышу сносит.