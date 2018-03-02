Избирательная комиссия Алтайского края сообщила, что встречи с родителями школьников, организованные в день выборов президента, 18 марта, рядом с избирательными участками, законны. Об этом в комиссии сообщили порталу Amic.ru.
"Проведение встреч с родителями школьников, будущих первоклассников в день голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года в школах, в зданиях, в которых размещаются помещения для голосования, не противоречит действующему федеральному законодательству о выборах", — сообщили в избиркоме.
Такой вопрос мы задали КИКу после сообщений читателей о проведении различных мероприятий для родителей школьников и будущих первоклассников в школах, где будут открыты участки для голосования.
Кроме того, приглашают родителей в этот день на профориентационное тестирование детей, в некоторых городах страны в этот день пройдут школьные референдумы.
Комментарии
Начинаю верить Навальному.... Любыми способами нужно сделать явку.
Вот так и появляется новая религия - Свидетели Навального....
А что тут такого вообще?
А когда ещё?Нам ребёнка в школу отдавать надо,мне плевать выборы будут или нет.
Для легитимизации и повышения явки все средства хороши! Тем более уже результат объявили.
Алё,а явка тут каким боком!?!?!?!?!?
Нормальная ситуация. Не вижу ничего проститующего.
Неделей раньше или неделей позже ну никак нельзя. Только на выборы!
На встречу пойду, а вот избирком с кабинками обойду...
Надо брать пример с нашего т.н. гаранта - он на дебаты не ходит - а мы на выборы!
гость в 15.12
А вот и зря! Ты зайди в кабинку-то! Пусть твой бюллетень будет
испорчен, то есть отмечен..., погашен..., ну.... использован. Зато он будет использован тобой, а не кем-то...