Фото: joyreactor.cc
Телеведущий Леонид Якубович полагает, что шумиху вокруг его слов о шизофрении подняли недобросовестные СМИ, даже не ознакомившиеся с первоисточником. Об этом пишет РИА "Новости".
Ведущий говорил о шоу "Поле чудес" и его участниках в передаче "Сегодня вечером", вышедшей в эфир 24 февраля. В шуточной форме он рассказал, что, когда знакомится с игроками, говорит им, что в XXI веке всерьез на глазах у всей страны угадывать по буквам слово — это "диагноз и шизофрения". Якубович отметил, что участникам нужно воспринимать программу не как игру, а как возможность передать привет близким. Однако многие СМИ написали, что ведущий назвал гостей шоу "шизофрениками", что возмутило интернет-пользователей.
"Что касается вчерашней шумихи… В мире много происходит плохого и хорошего. Чтобы писать об этом, надо глубоко разбираться в своей теме, надо быть журналистом. А для того, чтобы распространять сплетни и слухи, не разобравшись в ситуации, ничего не надо. И журналистом тоже быть не надо. Наверное, не стоит обращать на это внимания", — заявил Якубович, с сожалением отметив, что подобные "утки" перепечатывают и солидные издания, в результате чего теряется доверие к печатному слову.
Ведущий отметил, что только к вечеру "слава богу, кто-то догадался посмотреть видео, как оно было на самом деле".
Якубовича обрадовало, что в результате в этой ситуации разобрались и поняли, что имелось в виду. "Хотя завтра ведь найдется новый повод, тут я не обольщаюсь. Но я рад, что на "Поле чудес", что бы кто ни писал, приходят хорошие, добрые люди. Программа как была народной, так ею и остается", — заключил он.
Комментарии
Да все правильно дядька сказал.
Иногда случайно попадаешь на это ШОУ. И в голове один вопрос: С ВАМИ ЧТО ВООБЩЕ!???