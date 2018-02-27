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Суд вынес приговор жителю одного из сел Целинного района, которого признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Жертвой стал годовалый сын осужденного, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие и суд установили, что инцидент произошел днем 8 ноября минувшего года. Отец ребенка попытался взять плачущего малыша с дивана, но не удержал его на руках и уронил на пол. При падении мальчик ударился головой. Его госпитализировали в районную больницу, где ребенок и скончался.
Суд признал мужчину виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде десяти месяцев ограничения свободы.
Следователи напоминают родителям о необходимости внимательного отношения к малолетним детям, поскольку неосторожное действие взрослого и пренебрежение элементарными правилами безопасности может привести к трагическим последствиям.
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