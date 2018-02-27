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Россия станет главной угрозой для Украины в новом законопроекте о нацбезопасности страны. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на издание "Обозреватель" и замглавы фракции "Народный фронт" Юрия Березу.
Он добавил, что документ "полностью меняет всю философию и сознание".
По словам Березы, впервые законодательно будет указано, что страна на востоке является главной угрозой Украины. "В окончательной версии законопроекта будет достаточно много жестких норм", — пообещал он.
По словам другого замглавы фракции "Народный фронт", члена комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Андрея Тетерука, закон значительно "усилит сектор безопасности".
"Стандарты НАТО станут не просто красивыми словами. Это будет предполагать как увеличение финансирования на оборону, так и поэтапную модернизацию вооружения", — отметил он, добавив, что это подразумевает производство украинского оружия и военной техники в соответствии со стандартами альянса.
Агентство напоминает, что на минувшей неделе украинский лидер Петр Порошенко в срочном порядке внес в Раду законопроект о нацбезопасности. Депутат Ирина Луценко рассказала, что документ определит стратегию Киева в одностороннем порядке по стандартам НАТО.
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