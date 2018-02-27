Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин призывает принять меры по предотвращению "утечки мозгов", в том числе из российской оборонной промышленности, сообщает "Интерфакс".
"Ни в коем случае не отдавать те решения, которые вырабатываются в нашей стране, ученым другого мира. Крайне важно, чтобы результаты интеллектуальной деятельности оставались в стране. У нас это самое слабое место", — заявил Рогозин на научно-практической конференции в Московском государственном университете.
Он пояснил, что "мы, вкладывая огромные деньги в подготовку талантов, а потом, не давая возможности нашим специалистам, умным, толковым, грамотным — лучшим молодым людям России внедрить, реализовать то, что у них есть в голове, тем самым открываем шлюзы, чтобы вымывать этот потенциал за рубеж".
"Эту тенденцию надо ломать", — сказал Рогозин, отметив, что "нам нужно обязательно перекинуть мостик от знаний к реализации".
По его словам, создание сети научных центров — это шаг к возможности практической реализации идей в сфере национальной обороны и безопасности страны.
"Если большая страна, уверенная в своем будущем, не видит свои перспективы на 50 лет вперед, значит, она слепа. Нам нужно видеть то, что будет после 2027, 2030 года — какие перспективы у нас с точки зрения выработки технического ответа на угрозы, на вызовы для нашей цивилизации, на период 15-20-30 лет", — подчеркнул Рогозин.
Комментарии
Мозги, стой! Раз! Два!
Ну если к 2030 хотя бы половина будет читать и писать уметь , норм чё ...