Уровень продаж новых автомобилей в России начал восстанавливаться, что является неплохим сигналом. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по проекту стратегии развития автомобильной промышленности России на период до 2025 года, сообщается на сайте правительства.
"В прошлом году, если говорить о рынке, спад продаж новых автомобилей удалось остановить. Сказался и эффект отложенного спроса, что само по себе неплохой сигнал. Как известно, покупка автомобилей носит циклический характер. Многие покупатели решили обновить свой автопарк именно в прошлом году", — сказал Медведев.
По словам премьера, это свидетельствует о том, что граждане и бизнес перестают воздерживаться от крупных покупок.
Он отметил, что рынок начал восстанавливаться, по итогам 2017 года на российских предприятиях было произведено почти на 20% больше машин, чем годом ранее.
"Конечно, важны не только объемы продаж, но и качественное развитие. Для этого нужно выстроить стратегию. Проект ее подготовлен. Несколько ключевых моментов, исходя из проекта", — сказал Медведев, подчеркнув, что для развития России нужен доступный и качественный транспорт, адаптированный под климат и дороги страны.
По его словам, это возможно только при расширении внутреннего производства и повышении его локализации.
"Очевидно, что вырастет добавленная стоимость, если все это сделать, на единицу продукции. Увеличатся доходы предпринимателей и компетенции в сфере инженерных решений", — отметил глава правительства.
Он подчеркнул, что также необходимо готовиться к усилению конкуренции на рынке. Для этого, по его словам, необходимо повышать привлекательность российской юрисдикции для бизнеса, "стимулировать привлечение инвестиций в производство комплектующих, чтобы у автопрома формировалась своя база местных поставщиков и появился долгосрочный спрос и на наши инженерные кадры, и на исследования, и на разработки. В стратегии это, конечно, нужно учесть".
Также Медведев отметил, что необходимо наращивать экспорт в условиях высокой конкуренции. По его словам, для этого нужно не только повышать качество и узнаваемость российских товаров, но и искать инструменты поддержки экспортеров.
Он напомнил, что несколько решений в этом направлении уже было принято. В частности, был освобожден от НДС реэкспорт товаров, которые собираются в России из импортных комплектующих. Также действуют программы компенсации процентных ставок по экспортным кредитам.
"Сегодня еще обсудим, какие шаги можно было бы предпринять в том числе в рамках международных соглашений", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что развитие отрасли должно идти при самом широком внедрении передовых технологий: "Это касается источников энергии, экологических требований, информационных технологий, требований безопасности и инфраструктуры. Нужно подумать, как подготовить стимулы для развития всех этих позиций, понять, на каких специалистов и на какие услуги будет спрос в ближайшем будущем, скорректировать образовательные программы и решить целый ряд других задач".
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