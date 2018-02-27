Первый заместитель главы Минобрнауки Валентина Переверзева на расширенном заседании Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Мордовии заявила, что в 2017-2018 учебном году около двух миллионов учеников учатся во вторую смену, десять тысяч учащихся — в третью смену, пишет "Парламентская газета".
По данным ведомства, в текущем учебном году количество детей, обучающихся во вторую смену, увеличилось на 41 тысячу, а тех, кто ходит на уроки в третью смену, — на две тысячи.
В Минобрнауки эти показатели связали с увеличением общего числа школьников за счет демографических процессов. В этом году 1 сентября за школьные парты село на 640 тысяч учащихся больше, чем в прошлом, отметила Переверзева.
Наиболее сложная ситуация со второй сменой, уточнила первый замглавы ведомства, в Уральском, Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах. В Чеченской Республике, как отметила чиновник, около 37 процентов учеников ходят на занятия после обеда.
Регион является одним из трех субъектов Федерации, где третья смена сохраняется в этом учебном году, сообщила Переверзева. По аналогичному графику учатся школьники некоторых районов Бурятии и Дагестана.
Всего, по данным Минобрнауки, 1 сентября за школьные парты сели 15,5 млн учащихся.
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