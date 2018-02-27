Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Андрей Ларьков прокомментировал скандал вокруг сборной Норвегии по лыжному спорту, взявшей с собой на Игры более шести тысяч доз препаратов против астмы, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на "Татар-Информ".
В беседе с журналистами российский лыжник заявил, что не заметил у норвежцев признаков астмы. Тем не менее 28-летний спортсмен подчеркнул, что не готов делать какие-либо выводы.
23 февраля немецкий журналист Хайо Зеппельт опубликовал видео, якобы подтверждающее, что результаты норвежских лыжников достигнуты посредством использования лекарств от астмы.
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