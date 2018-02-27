Полиция проводит проверку по информации о цыганской свадьбе между двумя детьми в Новосибирске, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
Фотографии свадьбы были опубликованы ранее во "ВКонтакте" в группе "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".
Очевидцы сообщили, что церемония проходила днем на первом этаже торгового центра, при этом жениху было 11 лет, невесте — 14 лет. Авторы поста напоминают, что в России разрешено вступать в брак только с 18 лет, при наличии особых обстоятельств — минимум с 16.
На фотографиях молодожены и толпа гостей стоят прямо у эскалаторов напротив магазина нижнего белья. Невеста одета в белое платье и фату, однако гости выглядят достаточно скромно. Никаких стоек для регистрации брака на снимках не видно.
Многие пользователи в комментариях не сочли происходящее возмутительным, объяснив свадьбу подростков цыганскими традициями. Гораздо больше их смутило место проведения церемонии.
"Кто-то буквально воспринял фразу "семейный торговый центр", — пишет один из пользователей Сети. "Это, наверное, те, что на фуд-корте клянчат. Так получается, они на работе свадьбу отметили", — пошутил другой пользователь.
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