Настя Рыбка предложила помощь разведке США

Задержанная в Таиланде по подозрению в организации секс-тренингов Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) вышла на связь из-за решетки. Видеозапись она разместила на странице в Instagram.
Девушка обращается к американским журналистам. Рыбка заявила, что "очень многое не хотела рассказывать раньше", но теперь ситуация изменилась: ее и других задержанных не выпустили, несмотря на внесенный залог, и хотят надолго посадить в тюрьму.
В этой связи она готова рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых якобы "знает очень много".
Рыбка утверждает, что у нее есть аудио и видеодоказательства: "Жду ваших предложений. Если вы найдете меня в тайской тюрьме еще живой, я с вами с удовольствием пообщаюсь", — сказала Рыбка.
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Идиотка.