Число погибших при столкновении микроавтобуса и грузовика в Башкирии достигло девяти человек, говорится в сообщении регионального МВД.
"По предварительной информации, столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Mercedes Sprinter. В салоне автобуса могли находиться 12 пассажиров. По уточнённой информации, в результате ДТП погибли девять человек", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа МВД и экстренные службы. Ранее сообщалось о гибели семи человек в ДТП.
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