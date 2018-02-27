Председатель международного Комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что очередные анонсированные санкции США против России не являются ответом на какие-либо её действия, а вводятся исключительно ради умиротворения Конгресса, написал сенатор в Facebook.
"Анонсированное Минфином США введение очередных санкций против России — это реакция не на какие-то действия нашей страны или на некие новые открытия на тему "российского вмешательства", а исключительно ответ Белого дома на внутренний прессинг по принципу: "Просили? Получите!". Конгресс же жаждет крови, как известно, причем уже все равно чьей — Трампа или русских", — отметил Косачев.
"Какие-либо цели, вроде изменения политики России в Сирии или на Украине, раскола в российских элитах, достижения любого иного осязаемого и четко сформулированного результата, де-факто больше не преследуются. Санкции окончательно приобрели самодостаточный характер и вводятся не столько против России, сколько для умиротворения Конгресса", — продолжил сенатор.
Он обратил внимание, что в этих условиях санкции практически неизбежны, однако по мере развития этой темы ограничения продолжат принимать менее прицельный и осмысленный характер.
Косачев уверен, чтобы остановить этот процесс, изменить нужно не Россию и не ситуацию где-либо в мире, а исключительно умы в самой Америке.
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