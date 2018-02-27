Заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий на заседании рабочей группы при Совете Федерации по подготовке изменений в Гражданский кодекс, касающихся региональных брендов, отметила основные причины малого количества региональных брендов, пишет "Парламентская газета".
По данным ведомства, основные причины отсутствия интереса бизнеса к брендированию по наименованию места происхождения товара (НМПТ) — низкая информированность об этом инструменте среди населения, желание производителя быть монополистом и недостаточное правовое регулирование.
Каждый год Роспатент регистрирует несколько десятков тысяч товарных знаков, при этом российских региональных брендов всего 134. В настоящее время в ведомстве разрабатывают законопроект, который устраняет правовые пробелы, препятствующие регистрации региональных брендов.
"На мировом уровне признаются два объекта: географическое указание и НМПТ. Мы тоже пошли по этому пути", — отметила Любовь Кирий.
В Роспатенте предлагают установить к географическому указанию более мягкие требования, чем к НМПТ.
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