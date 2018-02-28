Серебряков ответил на запрет снимать критикующих Россию актеров

Актер Алексей Серебряков прокомментировал инициативу депутата Госдумы Ивана Сухарева, который выступил с предложением запретить задействовать в фильмах с госфинансированием актеров с антироссийскими взглядами, сообщает РБК.
"Это какая-то глупость. И обсуждать ее не стоит", — отметил Серебряков.
Сухарев подготовил запрос на имя министра культуры России Владимира Мединского в понедельник. "Получается странная ситуация, когда некоторые деятели культуры мало того, что поливают грязью русских, но делают это за счет их налогоплательщиков", — объяснил он свое решение.
Вероятно, это стало реакцией на слова Серебрякова, который ранее в интервью раскритиковал Россию. 21 февраля Серебряков прокомментировал собственную цитату про силу, наглость и хамство россиян. Артист не стал отказываться от своих слов.
Комментарии
"Это какая-то глупость"
-----
Это расея по путински. У расейских депутатов зряплата больше среднероссийской в десять с лишним раз. Кому интересно, погуглите, как это регулируется в гейропах, может тогда поймёте, почему в этой расее бедные беднеют, а богатые богатеют.
А ведь страна то богатейшая, и она для всех россиян, а не для кучки преданных путину лизоблюдов.
Ага, в три часа ночи начал философией заниматься.
Вообще не нужно снимать кино на государственные деньги.
Лучше бы на промышленность деньги тратили, а не на съемку кинов - заведомо убыточная затея
Мерзавцы по другому и не могут...
А ведь Серебряков прав
Серебряков заявил, что нац идеей россиян является сила, наглость и хамство.
В ответ россияне набросились на актера со всей силой, наглостью и хамством!
А я поддерживаю Сухарева. Зачем платить тем кто тебя ненавидит?
Снимать за счет России фильмы, которые поливают грязью Россию? И актеров которые поливают грязью Родину?
Кино инструмент пропаганды, и оплачивать пропаганду против себя - глупо.
Да мы такие.. Хамоватые и наглые... Раним тонкие скрепы души Серебрякова... Он свалил в Канаду что бы оградить себя от хамства... КАКОГО РОЖНА ОН ТОГДА ЕДЕТ СНИМАТЬСЯ В НЕНАВИСТНУЮ ИМ РОССИЮ??? Или только в треклятой России его считают АКТЕРОМ, в любимой Канаде он - актеришко? Приятно получать гонорары от хамоватых и наглых??
предложение депутата - очередная глупость, и, действительно, не стоит её даже обсуждать.
мне кажется, что от депутатов вреда больше, чем пользы.
а вот простым зрителям учитывать мнение этого типца (Серебряков) о них же, простых зрителях, следует.
лично я полностью посмотрел его интервью Дудю. у меня к этой мрази лишь негатив. я не буду делать кассу фильмам, где он снимается.
на Западе нормально травят тех, кто по их мнению ведет себя неправильно по отношению к обществу. например, Кевин Спейси вообще стал изгоем, и почти готовый фильм с его участием, пересняли заново с новым героем. причина - опасения провала в прокате.
вот когда у нас публика аналогично, рублем проголосует против Серебрякова, вот тогда пускай это ничтожество калымит на жизнь в Торонто, в своей же любимой Канаде.
и уж однозначно, Фонд Кино не должен давать госсубсидий на съемки фильмов, где участвует ненавидящий Россию и русских Серебряков.
Серебрякоа сказал о стране ,а не о ее жителях.кто то сознательно подаёт материал в искаженном виде.
"Интеллигентный" актер назвал своих зрителей хамами в ответ получил то же самое.
Диалог в стиле "сам дурак".
Меня в интервью Дудю заинтересовало другое. Он очень переживал, что ему не дают усыновить еще детей из России, но тогда что ему мешает усыновить детей из США, Мексики, Бангладеш и т.п., он же говорит, что гены, кровь, национальность и место жительства для него не имеют никого значения?
28.02.2018 11:32
- гость -
Бинго !!!!
28.02.2018 11:19
Глсть
не надо. он конкретно говорил про людей, население. один пассаж про кривой забор чего стоит. не надо его отмазывать, он сам всё сказал, и все это увидели своими глазами.
Если местные так возбудились - значит, Серебряков сказал все правильно.
28.02.2018 11:51
это просто значит, что ты - дурак
28.02.2018 13:13
Геноцид Эклеров
Что, эклерчик сладенький, аргументы кончились? А ведь твое хамство только подтверждает слова Серебрякова.
Серебряков красавчик! Респект!
Государственные деньги не должны идти в кино вообще (также как и на большой спорт). Что за социализм в отдельно взятых отраслях? Я не хочу это содержать за свой счёт. Потому что при такой власти как сейчас, всё искусство и спорт превращаются в инструмент пропаганды силы, наглости и хамства. На выходе получаем толпу скрепанутых гопников, орущих "можем повторить" или "дядя Вова, мы с тобой".
анонимки шалавые обкончались на нового кумира.
вы на него посмотрите, там пальцем в морду ткни - бормотуха польется)
28.02.2018 14:11
Павсекакий
ладно, те, которые "можем повторить", по твоему недалекие.
а вот такие как 13:32 или 14:03 - какие?
28.02.2018 09:21
- гость -
А ведь Серебряков прав
Он везде прав, и в Бандитском Петербурге, и в Штрафбате, и в Левиафане.
А сказал в интервью правду он про таких как генка эклерчиков,
28.02.2018 14:36
Геноцид Эклеров
анонимки шалавые обкончались на нового кумира.
вы на него посмотрите, там пальцем в морду ткни - бормотуха польется)
Это в твою морду ткни и польется, и бормотуха, и что похуже.
Коль ты не аноним шалавый, засвети свою кликуху, что в пачпорте нарисована?
28.02.2018 14:47
- гость -
ты себя то обозвать не можешь)
все как стадо поганое на одну морду - "гость". анонимки вы дешёвые.
только и можете из стада тявкать, когда вас не различить.
вот этот, который 28.02.2018 14:45 - гость -, это тоже ты, или твой однояйцовый брат?
28.02.2018 14:53
Геноцид Эклеров
28.02.2018 14:47
- гость -
ты себя то обозвать не можешь)
все как стадо поганое на одну морду - "гость". анонимки вы дешёвые.
только и можете из стада тявкать, когда вас не различить.
вот этот, который 28.02.2018 14:45 - гость -, это тоже ты, или твой однояйцовый брат?
Это твой любимый Алексей Навальный, которого не толь ко ты, но и твой кумир боится.
28.02.2018 15:01
- гость -
БГГГГ)
ух, какой страшный, этот повелитель школьных миньонов)
Как шикарно Геноцид Эклеров старается подтвердить слова Серебрякова! Бис, браво! Что не комментарий - так поток чистого трамвайного хамства! Так держать, геноцидий!
28.02.2018 15:48
- гость -
не надо таких бурных оваций.
мы с тобой по разные стороны баррикад.
ты, и всякие навально-серебряковы, считаете мою Родину адом.
а я вас считаю тлёй, паразитами на теле моей Родины.
28.02.2018 15:48
- гость -
А если тебе в рожу плюнуть, ты плюнешь в ответ или повернешься спиной, наклоняясь и штаны приспуская?
28.02.2018 15:55
Геноцид Эклеров
не надо таких бурных оваций.
---
Ну почему же. Заслужил, не отнекивайся.
мы с тобой по разные стороны баррикад.
---
Естественно. С такими, как ты - я никогда по одну сторону не был.
ты, и всякие навально-серебряковы, считаете мою Родину адом.
---
И? Что-то не так?
а я вас считаю тлёй, паразитами на теле моей Родины.
---
С чего бы я на теле твоей Родины? Я из российского бюджета ни копейки не получаю.
28.02.2018 15:58
- гость -
Давно откинулся, страдалец?
Правда добиваются всего наглые, сильные и хамовитые. Народу подленького много развелось.
Посмотрите все люди интервью Серебрякова и Дудя, и станет ясно, кто такой Эклеров и из-за чего сыр-бор.
Лучше Серебрякова никто не скажет - два В, Вранье и Воровство.