Актер Алексей Серебряков прокомментировал инициативу депутата Госдумы Ивана Сухарева, который выступил с предложением запретить задействовать в фильмах с госфинансированием актеров с антироссийскими взглядами, сообщает РБК.
"Это какая-то глупость. И обсуждать ее не стоит", — отметил Серебряков.
Сухарев подготовил запрос на имя министра культуры России Владимира Мединского в понедельник. "Получается странная ситуация, когда некоторые деятели культуры мало того, что поливают грязью русских, но делают это за счет их налогоплательщиков", — объяснил он свое решение.
Вероятно, это стало реакцией на слова Серебрякова, который ранее в интервью раскритиковал Россию. 21 февраля Серебряков прокомментировал собственную цитату про силу, наглость и хамство россиян. Артист не стал отказываться от своих слов.
Комментарии
"Это какая-то глупость"
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Это расея по путински. У расейских депутатов зряплата больше среднероссийской в десять с лишним раз. Кому интересно, погуглите, как это регулируется в гейропах, может тогда поймёте, почему в этой расее бедные беднеют, а богатые богатеют.
А ведь страна то богатейшая, и она для всех россиян, а не для кучки преданных путину лизоблюдов.