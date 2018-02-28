Следственный комитет в Липецкой области возбудил уголовное дело в отношении пьяных подростков, избивших женщину-врача в реанимации при оказании помощи их другу. Об этом сообщается на YouTube-канале ведомства.
Молодые люди по очереди заходят в кабинет и начинают сначала бить по лицу и голове врача, а затем душить ее. Другим медицинским работникам также достаются удары. После подростки разбрасывают вещи, и компания из пяти человек, среди которых девушка, выходит на улицу.
Врач-анестезиолог была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Нападение произошло в ночь на 24 января 2018 года в Елецкой городской больнице №2. К врачам "в неадекватном состоянии с признаками отравления" обратился 20-летний посетитель одного из городских кафе, где он и его приятели отмечали совершеннолетие друга.
"При оказании неотложной медицинской помощи недовольный действиями медперсонала пациент спровоцировал конфликт, нанеся удары кулаками в голову врача-анестезиолога. Услышав крики, трое знакомых, сопровождавших больного и ожидавших в приемном покое, ворвались в процедурный кабинет, где устроили драку, в ходе которой анестезиолога по голове несколько раз ударил и 16-летний подросток", - говорится в сообщении.
Телесные травмы также нанесли заведующему реанимационным отделением и медсестре, оказывавшим медицинскую помощь. Молодые люди были задержаны и доставлены в отдел полиции, но учитывая, что насилие было совершено в отношении врачей при исполнении ими профессиональных обязанностей, материалы об избиении медработников передали следователям регионального управления СК.
Фигурантами дела по статье 112 УК России ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений") стали 16-летний подросток и его 20-летний знакомый.
Комментарии
Так "подросток"-то один, остальные -"молодые люди".
Вот и жалуйтесь теперь на медицину и бездушие врачей!
Мне одному кажется, что "люди" должны сидеть на нарах?
Вот и вырастили поколение по.. донков , которым в детстве всё было дозволено .
Яжематери ещё хлебнут от своих онижедетей .
28.02.2018 09:09
гость
Вот и вырастили поколение по.. донков , которым в детстве всё было дозволено .
Яжематери ещё хлебнут от своих онижедетей .
Расхлебывать придется обществу. Человеческая жизнь и здоровье потеряли ценность вследствие отсутствия духовности и нравственности. Побои власть декриминализировала.
А где было общество , когда видело как воспитывают детей ? Им и дежурить в школе нельзя , полы в своих же классах за собой же мыть нельзя , на участке работать нельзя - вдруг дитятки надорвутся .Уроки по 45 минут нельзя ( а вы знаете , что сейчас уроки по 40 - 35 минут ?) вдруг ум у них перетрудится . Сделать замечание на улице , окоротить зарвавшегося наглеца нельзя ( нечего приставать к чужому ребёнку ) .И всё это с МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ этого общества . Вот общество и имеет , то что имеет .
Но это ещё цветочки , они ещё только подросли , но скоро войдут в силу - вот тогда и будут ягодки .
Отменять долбанный мораторий! И снова вводить сметрную казнь и жесткие законы, чтобы такая падаль сралась только от одной мысли что-либо натворить!
Мамаше с папашей этих дитачек в бубен надо настучать
28.02.2018 11:27
гость
Общество не молчит!
Смотрите проект "Последний звонок."
Другое дело, что власть игнорирует общество.