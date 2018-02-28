Сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке в Казани

Сотрудник Росгвардии погиб в результате перестрелки в Казани, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Мужчина, открывший огонь по людям, заперся в квартире. "Сотрудник Росгвардии получил ранение в шею, дробь попала в артерию. К сожалению, он скончался в больнице", — рассказал источник агентства.
Эту информацию подтвердили в МВД Татарстана, сообщив, что идет операция по задержанию стрелка. На место происшествия выехал врио министра внутренних дел республики Рафаиль Гильманов.
"Стрелок заблокировал себя в квартире, ведет огонь на поражение по прохожим из окна", — сообщил источник. По его данным, эвакуация жильцов не проводится: "Жильцы пока остаются в квартирах, дом оцеплен".
Личность стрелка установлена, это местный житель 1983 года рождения, страдающий хроническим алкоголизмом, сообщил источник: "Стрелок сильно пьян, ведет себя неадекватно, на переговоры не идет".
Мужчина ранил двух человек, в том числе участкового, который приехал на вызов.
Мужчина, открывший стрельбу в жилом доме в Казани, решил не сдаваться полиции и покончил с собой, сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что его сообщник сейчас скрывается в квартире.
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