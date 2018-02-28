В Республике Алтай Кош-Агачский районный суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), жителя села Джазатор, сообщают "Новости Горного Алтая".
В августе 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился на автомобильной дороге Кош-Агач — Беляши. Когда сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай на законных основаниях потребовал у него предъявить документ, удостоверяющий личность, подсудимый дважды ударил пограничника кулаком в грудь.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком в три года. Приговор в законную силу не вступил.
Комментарии
Дикий народ...
А мы им аэропорты строим, дороги, больницы...
Думал женщину-пограничника потрогали без разрешения за грудь
местные вини-ту совсем распоясались...