Министр образования и науки РФ Ольга Васильева в интервью телеканалу "Россия-24" рассказала о предстоящем увеличении количества бюджетных мест в вузах по ряду специальностей в 2018 году.
"В этом году мы увеличиваем на большое количество процентов бюджетных мест по медицинским специальностям, по педагогическим специальностям, инженерным, по IT-направлению", — пообещала Васильева.
По словам министра, в целом будет гарантировано 57% бюджетных мест.
Также она сообщила, что в России в скором времени появится возможность взять образовательный кредит: "У нас завершаются все работы по правовой базе. Я думаю, в ближайшее время мы выйдем на соглашение с банками. Потому что я считаю, что это замечательная вещь, которая даст возможности нашим детям".
Комментарии
После совета отлившего очередной раз в гранит, выпускники задумались о призвании или выживании? Оплата труда по этим важным специальностям составляет один мрот.
Возможности нашим детям даст только гарантированное бесплатное государственное образование и никак по другому. Сами то хитро...ые политики , большинство депутатов и прихлебателей учились ещё при советах , а значит бесплатно .
А по факту - чего перед выборами только не пообещаешь , правда потом у них память начисто отшибает .
Не верю
если это правда, то это отличная новость