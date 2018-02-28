Девять человек погибли при столкновении грузового автомобиля и пассажирского автобуса в Иглинском районе Башкирии, сообщает СУ СК по региону.
Как уточняют в ведомстве, по данному факту назначена доследственная проверка. Известно, что водитель грузового автомобиля "Ман", следовавшего в сторону Уфы, не справился с управлением и врезался в автобус, который двигался по встречной полосе. От столкновения транспортные средства улетели в кювет.
На месте происшествия погибли восемь пассажиров и водитель автобуса. Двое пассажиров с тяжелыми травмами были госпитализированы в местную больницу.
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