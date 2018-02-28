Актер театра и кино Валерий Гаркалин находится в больнице с диагнозом "воспаление легких", сообщает ТАСС со ссылкой на слова ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского.
По словам ректора, сейчас здоровью артиста ничего не угрожает. Заславский рассказал, что Гаркалин сильно простудился и переносил болезнь на ногах. Он сильно кашлял и по советам близких и друзей был госпитализирован.
В больницу он попал в тяжелом состоянии. Сейчас угрозы его жизни нет. Гаркалин продолжает лечиться в больнице.
Комментарии