Фото: barnaul.org
Эскизный проект благоустройства площади Мира, аллеи Целинников опубликован на официальном сайте администрации Барнаула.
Напомним, с 22 февраля мэрия краевой столицы публикует проекты территорий, которые потенциально могут быть благоустроены в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 – 2022 годы. 18 марта барнаульцам нужно будет проголосовать за те проекты, которые им близки. Нужно будет выбрать 6 территорий из 10.
Площадь Мира, находящаяся в центре Ленинского района, является местом проведения всех районных праздников; в будни здесь любят отдыхать дети и взрослые. Десять лет назад здесь снесли аварийные деревья, установили детские игровые комплексы, появились дополнительные прогулочные аллеи, декоративные фонари, сценическая площадка.
Рядом расположен парк "Целинник". Здесь еще 30 лет назад был пустырь с деревьями, который постепенно стал превращаться в парковую зону. К 30-летию освоения целинных земель здесь был установлен памятник "Хозяин целинных полей" московского скульптора М. Сковородина. Так появилась аллея Целинников, выходящая на площадь Мира.
Комментарии
Короче - всё сводится к - вырубить все деревья и замостить всё плиткой и " добро пожаловать на сковородку ! "
Все предлагаемые проекты однотипные, пустые и безжизненные. Тротуарная плитка - лавочка - клумба. Пивной ларек правда забыли предусмотреть. Этим и ограничивается фантазия архитекторов. Скоро в этом городе не останется не одного деревца
а куда спрятали уродливые здания в начале парка?
Не нужно никаких благоустройств до тех пор, пока нет ограничений по контингенту, который заходит в эти места. Пока там могут гулять алкота, собачники, куряги, бомжи, графитисты, гопота и прочие люмпены, то расходы на благоустройство - пустая трата денег, на ветер. Будет налажен контроль правопорядка, тогда и благоустраивать ничего не потребуется.
Да вряд ли будут основной вырубать парк, он-то в плане есть. Меня постоянно интересуют два кирпичных здания по обе стороны аллеи рядом с площадью. Давно ведь стоят, но нерабочие. Что это - непонятно. И, кстати, туалет прямо в центре на перекрестке надо бы перенести в другое место, а то весь вид портит. или это портал?
Что это за задния строят в парке? Лет рять там уже не живу, а тут не давно проезжал и был удивлен
Это всё здорово, но вызывает изумление тот факт, что на эскизах отсутствуют 2 2-хэтажных строения, расположенных в парке Целинников напротив Ленинской администрации.
Неужели снесут?
все проекты предложенные, полное уродство
Нормальный проект. Деревья есть, растительность есть. Ничего лишнего.
на Южном облагородили фонтан - вкорчевали все декоративные кусты, нормальные лавочки заменили на узенькие с ажурной ковкой.
по плану: пропускная система авто - 1 штука в день
не знаю где это находится, а посему поровну
все представленные пока проекты, банальное изображение видимости работ
все основано на уже готовых территориях и подразумевает только легкий (по содержанию а не стоимости) косметический ремонт
ps. эскизы отдают сильно нафталином, так как принципиально площади так и выглядят
какая площадь мира где парковая з\\ЗОНА\ одни клетки с решетками Фасад- здания с права-и с лева ограды Снова все выкорчуют посадят кустики и будешь как на пляже по солнцем жариться опять киоски громкая музыка и где отдых А вдруг эта площадь будет НЬЮВАСЮКАМИ и попрут туристы в кластер Опять мировое признание и тд
2 недостроенных здания-это продолжение парка развлечений. Видать денег нет на достройку. А вот расположенные в парке автостоянка,автомойка с ремонтом и не понять что рядом с самим "Целинником"-это вопрос!
ну что вы привязались к проекту который явно делал студентик 1 курса
А переселить людей из подвала денег нет... На этом же не заработаешь.
В городе уже дышать нечем от автомобильных выхлопов, а они всё вырубают деревья и вырубают, вырубают и вырубают. А в новостройках понавтыкали несколько чахлых кустиков и довольны. И это называется благоустройством?!
Там нужно сделать несколько вещей
1. убрать дорогу оттуда, убрать асфальт. Сделать узкие дорожки
2. выкопать несколько небольших озер как в Царицыне Питерском и поставить красивые мостики
3. посадить кедры, сосны и редкие виды растений и цветов. Сделать что то вроде городского дендрария
4. огородить все это и пускать по билетам за умеренную плату
Нормальный проект. Деревьев много. В парк ведь подышать свежим воздухом ходят, там без деревьев никак нельзя.
Очередной распил денег и только.