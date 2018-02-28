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Мэрия Барнаула опубликовала проект обустройства площади Мира

, ИА "Амител"
18 марта жителям Барнаула предстоит проголосовать за те проекты, которые им близки

Фото: barnaul.org

Эскизный проект благоустройства площади Мира, аллеи Целинников опубликован на официальном сайте администрации Барнаула.

Напомним, с 22 февраля мэрия краевой столицы публикует проекты территорий, которые потенциально могут быть благоустроены в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 – 2022 годы. 18 марта барнаульцам нужно будет проголосовать за те проекты, которые им близки. Нужно  будет выбрать 6 территорий из 10. 

Площадь Мира, находящаяся в центре Ленинского района, является местом проведения всех районных  праздников; в будни здесь любят отдыхать дети и взрослые. Десять лет назад здесь снесли аварийные деревья, установили детские игровые комплексы, появились дополнительные прогулочные аллеи, декоративные фонари, сценическая площадка.

Рядом расположен парк "Целинник". Здесь еще 30 лет назад был пустырь с деревьями, который постепенно стал превращаться в парковую зону. К 30-летию освоения целинных земель здесь был установлен памятник "Хозяин целинных полей" московского скульптора М. Сковородина. Так появилась аллея Целинников, выходящая на площадь Мира.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

28.02.2018 09:28
гость

Короче - всё сводится к - вырубить все деревья и замостить всё плиткой и " добро пожаловать на сковородку ! "

0  0
28.02.2018 09:49
Як

Все предлагаемые проекты однотипные, пустые и безжизненные. Тротуарная плитка - лавочка - клумба. Пивной ларек правда забыли предусмотреть. Этим и ограничивается фантазия архитекторов. Скоро в этом городе не останется не одного деревца

0  0
28.02.2018 09:54
гость

а куда спрятали уродливые здания в начале парка?

1  0
28.02.2018 10:00
Я всё равно не робот

Не нужно никаких благоустройств до тех пор, пока нет ограничений по контингенту, который заходит в эти места. Пока там могут гулять алкота, собачники, куряги, бомжи, графитисты, гопота и прочие люмпены, то расходы на благоустройство - пустая трата денег, на ветер. Будет налажен контроль правопорядка, тогда и благоустраивать ничего не потребуется.

0  0
28.02.2018 10:03
- гость -

Да вряд ли будут основной вырубать парк, он-то в плане есть. Меня постоянно интересуют два кирпичных здания по обе стороны аллеи рядом с площадью. Давно ведь стоят, но нерабочие. Что это - непонятно. И, кстати, туалет прямо в центре на перекрестке надо бы перенести в другое место, а то весь вид портит. или это портал?

1  0
28.02.2018 10:05
- гость -

Что это за задния строят в парке? Лет рять там уже не живу, а тут не давно проезжал и был удивлен

1  0
28.02.2018 10:09
Митенька ржевский

Это всё здорово, но вызывает изумление тот факт, что на эскизах отсутствуют 2 2-хэтажных строения, расположенных в парке Целинников напротив Ленинской администрации.
Неужели снесут?

1  0
28.02.2018 10:15
- гость -

все проекты предложенные, полное уродство

0  0
28.02.2018 10:18
Влад

Нормальный проект. Деревья есть, растительность есть. Ничего лишнего.

0  0
28.02.2018 10:18
Filin

на Южном облагородили фонтан - вкорчевали все декоративные кусты, нормальные лавочки заменили на узенькие с ажурной ковкой.

0  0
28.02.2018 10:44
- гость -

по плану: пропускная система авто - 1 штука в день

0  0
28.02.2018 10:46
Геноцид Эклеров

не знаю где это находится, а посему поровну

0  0
28.02.2018 10:51
- гость -

все представленные пока проекты, банальное изображение видимости работ
все основано на уже готовых территориях и подразумевает только легкий (по содержанию а не стоимости) косметический ремонт
ps. эскизы отдают сильно нафталином, так как принципиально площади так и выглядят

1  0
28.02.2018 11:39
ГОСТЬ

какая площадь мира где парковая з\\ЗОНА\ одни клетки с решетками Фасад- здания с права-и с лева ограды Снова все выкорчуют посадят кустики и будешь как на пляже по солнцем жариться опять киоски громкая музыка и где отдых А вдруг эта площадь будет НЬЮВАСЮКАМИ и попрут туристы в кластер Опять мировое признание и тд

0  0
28.02.2018 11:42
Гость

2 недостроенных здания-это продолжение парка развлечений. Видать денег нет на достройку. А вот расположенные в парке автостоянка,автомойка с ремонтом и не понять что рядом с самим "Целинником"-это вопрос!

0  0
28.02.2018 11:47
- гость -

ну что вы привязались к проекту который явно делал студентик 1 курса

0  0
28.02.2018 12:16
Местный

А переселить людей из подвала денег нет... На этом же не заработаешь.

0  0
28.02.2018 15:01
Вася Пупкин

В городе уже дышать нечем от автомобильных выхлопов, а они всё вырубают деревья и вырубают, вырубают и вырубают. А в новостройках понавтыкали несколько чахлых кустиков и довольны. И это называется благоустройством?!

0  0
28.02.2018 15:43
майор

Там нужно сделать несколько вещей
1. убрать дорогу оттуда, убрать асфальт. Сделать узкие дорожки
2. выкопать несколько небольших озер как в Царицыне Питерском и поставить красивые мостики
3. посадить кедры, сосны и редкие виды растений и цветов. Сделать что то вроде городского дендрария
4. огородить все это и пускать по билетам за умеренную плату

0  0
28.02.2018 16:09
Алиса

Нормальный проект. Деревьев много. В парк ведь подышать свежим воздухом ходят, там без деревьев никак нельзя.

0  0
28.02.2018 22:00
Гость

Очередной распил денег и только.

0  0
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