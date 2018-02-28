Россиянина задержали в аэропорту Эсейса в Буэнос-Айресе за попытку провезти 3,526 кг кокаина в чемодане с двойным дном. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на министра безопасности Аргентины Патрисию Булрич.
Как написала она на своей странице в Facebook, наркотики нашли в чемодане, который мужчина сдал в багаж. Известно, что мужчине около 50 лет. Он пытался вылететь во Франкфурт.
На прошлой неделе служба безопасности нашла 389 кг кокаина на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. Есть вероятность, что эти два случая могут быть связаны.
Ранее ФСБ сообщала о том, что в Германии скрывается организатор международной преступной группы, поставляющей наркотики из Латинской Америки в Россию, а в Аргентине по этому делу задержаны двое граждан ФРГ.
Комментарии
О! Пропавшие 20 кило кокса начинают всплывать.