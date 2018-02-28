Олимпийский чемпион в дисциплине лыжная акробатика из Украины Александр Абраменко рассказал, почему начал обниматься с бронзовым призером из России Ильей Буровым на пьедестале Игр в Пхёнчхане. Об этом пишет газета "Известия".
Украинский спортсмен рассказал, что это произошло в порыве сильных душевных эмоций.
"Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем", — сказал Абраменко.
Напомним, на церемонии награждения украинец обнял и завернул Илью Бурова в украинский флаг. Этот поступок вызвал бурю эмоций в соцсетях.
Комментарии
везде есть нормальные дюди.
и упоротые тоже есть.
там, в 404, уже один "апщественный" деятель заверещал, что мол как можно с оккупантом брататься...
Не нужно искать врагов там где их нет.
Я думал он оправдываться будет, ан нет, молодец!
Много знакомых из 404 - нормальные адекватные люди. Есть, правда, и упорные патриоты, но как-то просто не касаемся этих тем в переписке)))) Как и религиозных тем с верующими, ибо уважаем друг друга