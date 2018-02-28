Три пенсионера провели пикет перед зданием администрации Барнаула. Утром в среду, 28 февраля, здесь состоится отчёт главы города Сергея Дугина. Пикетчики призвали сделать в городе "достойную набережную" и очистить реку Барнаулку. Корреспондент портала Amic.ru расспросил пенсионеров.
Две женщины и мужчина заявили, что их пикет согласован, проводится исключительно по их личной гражданской инициативе. Но свои имена они назвали неохотно, не сказав фамилий. Заявили, что не представляют какие-либо политические силы. И действительно, оппозиционным пикет было сложно назвать.
"Мы просим, чтобы было финансирование на очистку Барнаулки. Мы когда-то купались в ней, она была чистой. Да, набережную сейчас делают, но наш город проигрывает в этом вопросе. Я много путешествую, и везде в других городах к реке можно подойти из разных частей города. Это не пристани, как у нас. Мы понимаем, что это большие затраты. Поэтому, конечно, мы не то что призываем, мы просим", — сказала организатор пикета Светлана Анатольевна.
На вопрос корреспондента, обращались ли они со своими просьбами в администрацию, к депутатам ранее, они ответили отрицательно.
"Вот мы сейчас к вам вышли и просим", — сказали пикетчики.
Не знаем, планировала ли свои пикеты местная оппозиция, но пикет в этом месте мог бы пройти только один.
Комментарии
Это мать сестра и брат Дугина.
Правильно говорят. Нужно очищать Барнаулку и делать набережную.
Загаживать не надо.
это из-за этих трех клоунов всю улицу оцепили с 7 утра и парковку огородили?
Молодцы! При з/п в 31 тыс рублей только о набережной Барнаулки осталось позаботится
28.02.2018 14:38
- гость -
за 500 рублей в карман всем участникам митинга, почему бы и не побеспокоиться?