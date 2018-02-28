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Зимняя зерновая конференция начинается в Алтайском крае 28 февраля

, ИА "Амител"
В мероприятии примут участие около 200 специалистов из России и Республики Казахстан

Фото: altairegion22.ru

Сегодня, 28 февраля, в Белокурихе начинает работу XI Зимняя зерновая конференция. В этом году в мероприятии примут участие около 200 специалистов из России и Республики Казахстан.

На Алтай приехали руководители зерноперерабатывающих предприятий, сельхозтоваропроизводители, зернотрейдеры, производители и дилеры оборудования для пищевой промышленности, руководители компаний, предлагающих услуги в сфере агропромышленного комплекса, и другие участники зернового рынка.

В том числе в работе площадок примут участие генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко, президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган, заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач, руководитель бюро Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Евгения Серова и другие.

Участники зернового форума подведут итоги года для сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, а также обсудят качество урожая 2017 года, вопросы государственной поддержки агропромышленного комплекса и перспективы развития рынков сбыта Юго-Восточной Азии. Отдельно участники форума обсудят состояние рынка масличных культур.

Крупнейший за Уралом зерновой форум завершит работу 2 марта.

Ключевыми темами зерновой конференции в этом году станут: "Макроэкономика. Прогноз развития экономики России на 2018 — 2019 годы", "Итоги зернового года", "Оценка качества зерна урожая 2017 года".

Отдельным моментом станет обсуждение вопроса "Прогноз на урожай и цены сезона 2018 — 2019 годов".

Кроме того, эксперты обсудят такие темы: "Использование фотосепараторов на зерноперерабатывающих предприятиях России", "Потребитель зерновых продуктов в России: кто он и как меняет потребление", "Особенности работы на сельхозрынках Китайской Народной Республики и альтернативы в Азии", "Современные тенденции в хлебопечении", "Кризис на масличном рынке. Миф или реальная угроза?", "Глубокая переработка пшеницы: Почему? Зачем? Как?" и "Прогноз на урожай и цены сезона 2018 — 2019 годов".

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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