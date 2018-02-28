Жена и трое детей остались у погибшего в перестрелке в Казани сотрудника Росгвардии, сообщает ТАСС.
Издание пишет, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь, которая положена по закону. Сотрудник Росгвардии работал в органах около 12 лет.
Напомним, в Казани мужчина заперся в квартире и начал стрелять из окна по прохожим. Сотрудник Росгвардии получил ранение в шею, дробь попала в артерию. Он скончался в больнице. Также был госпитализирован сотрудник полиции.
Злоумышленника удалось задержать. Его подельник был убит. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям: "Убийство двух и более лиц" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Комментарии
Людям, чья профессия подразумевает риск, лучше не заводить семью.
Ну ты умник)
не понял, прохожий случайно оказался бойцом росгвардии?
вечная память погибшему...
а ведь эта стрелявшая тварь с ружьем ломилась в квартиру, где было 4 несовершеннолетних...
На днях тут выступали некотрые, что в МВД получают незаслуженно высокие зарплаты. Вот появилась вакансия, желающие получать большую зарплату поторопитесь, пока место не заняли...
28.02.2018 11:46
- гость -
не все. это то и обидно, что у них и зп поменьше и сокращения касаются только их. а знаете ли вы сколько "офицеров" в штабе ? с большой зп и всеми льготами, и риск у них только чаем обжечься. вот речь как раз о них.
А ещё у них задача власть от народа защищать.