Министр образования России Ольга Васильева предлагает сократить количество школьных олимпиад, так как на тестах ЕГЭ многие их призеры очень часто набирают менее 60 баллов. Это, по словам Васильевой, наводит на определенные мысли.
По мнению главы Минобрнауки, в нашей стране проходит слишком много подобных интеллектуальных соревнований.
"Количество олимпиад должно сокращаться. Я думаю, что Всероссийская олимпиада, конечно, идет вне обсуждения, все остальные олимпиады должны быть четко обоснованы", — заявила министр в эфире телеканала "Россия-24".
Васильева также добавила, что уже в 2018 году ожидается изменение системы школьных олимпиад. Преобразования коснутся тех проверок знаний, где были выявлены явные несоответствия результатов участников их баллам на едином госэкзамене.
Комментарии
Дурь какая-то. Школьные олимпиады - это этап отбора на разного уровня региональные олимпиады и, как следствие, на всероссийскую. То, что победитель школьной олимпиады показал неважные результаты на ЕГЭ - это всего лишь показатель уровня преподавания предмета в конкретной школе. А с другой стороны, школьная олимпиада не дает никаких преимуществ, кроме права участвовать в городской или районной олимпиаде. Какие криминальные схемы тут усмотрели, что решили вдруг что-то сокращать?
Видимо, речь идет про результаты с определенных республик.
У детей хоть какой-то дополнительный стимул учиться и тот отнимают
Дурь какая-то. Школьные олимпиады - это этап отбора на разного уровня региональные олимпиады и, как следствие, на всероссийскую. То, что победитель школьной олимпиады показал неважные результаты на ЕГЭ - это всего лишь показатель уровня преподавания предмета в конкретной школе. А с другой стороны, школьная олимпиада не дает никаких преимуществ, кроме права участвовать в городской или районной олимпиаде. Какие криминальные схемы тут усмотрели, что решили вдруг что-то сокращать?
Не вводите людей в заблуждение. Идет речь про сокращение олимпиад из "Перечня министерства" http://base.garant.ru/71773992/
Всерос никто трогать не будет!!!
И "ПОРТФОЛИО" отмените!
вот ересь та еще, деньги, время, нервы на это никому не нужное пылесобирательство
в прошлом году ребенок поступал в вуз его никто не спросил, а в первом классе учителя с пеной у рта орали что ЭТО поможет + к карме при поступлении, тьфу на них
а мне еще нравятся "Слон" "Медвежонок" и прочие олимпиады
сдаем по 70-100-150 рэ без участия ребенка учительница готовую грамоту передает
это все для галочки и сбора денег
Некомпетентность "госпожи" Васильевой уже зашкалила до уровня государственной диверсии. Любому гражданину страны кроме неё понятно, что олимпиады сейчас являются единственным стимулом для тех детей, которые еще хотят учиться. Это первое. Второе: без промежуточных олимпиад не отобрать детей на всероссийскую. В третьих, по факту те работодатели, ВУЗы, которые следят за учащимися с целью выявления и воспитания талантов, просто лишатся этого эффективнейшего инструмента.
Так что склоняюсь от некомпетентности к умышленной диверсии на стратегическом уровне. Правда не на гражданском, а на юридическом языке это называется "решение руководства" и его полезность или вредность никак не регулируется.
Если олимпиады все таки прикроют, можно обойти запрет, назвав их конкурсами и продолжать дальше.
гостю "28.02.2018 12:01"
ОК, возможно я неправильно истолковал, что именно решили сократить.
НО: отношение к автору инициативы (т.е. министру образования) от этого не меняется, ибо документ, на который Вы дали ссылку и подписанный ею, содержит 97 олимпиад, а годом ранее за ее же подписью аналогичный документ содержал 88 олимпиад.
Сама плодит и множит эти непонятные олимпиады (не знаю, чем руководствуясь), а теперь вроде как "караул, безобразие, надо что-то менять!"
Повторюсь, "дурь какая-то"
Многие Олимпиады не только дают льготы для поступления и пополняют портфолио. Часть из них, которые считают "Тьфу" типа Медвежонок и Кенгуру, например, по результатам награждают детей ценными призами и поездками. Например мой сын, победив в Кенгуру, получил путевку в математический лагерь в Санкт-Петербург. Кроме этого олимпиады развивают ум и любознательность.
ага 7 год участвуем прям объездились
"ага 7 год участвуем прям объездились"
Так не за участие дают, а за победу