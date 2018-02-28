Телецкое озеро в Республике Алтай полностью замерзло впервые за последние восемь лет, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя Алтайского заповедника, в состав которого входит половина водоема.
"Телецкое озеро действительно полностью замерзло. Последний раз это происходило в 2010 году, восемь лет назад, обычно оно замерзает частично. Для одних это интереснейшее фенологическое явление, для других — дорога жизни, по которой можно добраться на снегоходе до поселка", – уточнила собеседница.
По словам специалистов, современные методики дистанционного зондирования Земли позволяют проследить за процессом становления ледового покрова на Телецком озере. Так, по данным спутниковых снимков, с 22 января по 1 февраля 2018 года на озере активно образовывался ледовый покров. По данным, полученным 23 февраля, Телецкое озеро полностью покрылось льдом.
Отметим, что пользователи социальных сетей активно выкладывают посты с фотографиями замерзшего озера.
Комментарии
странно, в Барнауле зима не была холодной
Там свои микроклимат. Зима мягче из-за действия фёнов, часты оттепели. Сыграл роль штиль (высокий уровень загрязнения в городе так же по этой причине). Причина образования фенов - западный ветер увлекающий за собой воздушные массы с гор.
Очень сильные морозы стояли весь январь, да и февраль не на много теплее.
Похолодание в мире при чем видимое.
А там все деньги собирают за бугром из-за всемирного потепления