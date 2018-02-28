Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что уже с 1 апреля 2018 года наша страна не сможет претендовать на проведение международных спортивных турниров из-за текущего статуса РУСАДА.
"Согласно изменениям статьи 20.3.11 кодекса, утвержденным советом учредителей WADA в ноябре 2017 года и которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации обязуются принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных событий только от тех стран, чье правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО, а также где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу WADA", — говорится в сообщении.
Поправки должны вступить в силу 1 апреля 2018 года.
Запрет на подачу заявок отменят, если WADA восстановит в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Напомним, WADA отказалось восстанавливать РУСАДА в правах в ноябре прошлого года. А деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015 года.
Комментарии
Капец ЧМ по футболу в РФ?
На ранее утвержденные турниры это правило не распространяется.., так разъяснили.
28.02.2018 11:25
Директор СССР
а чо, ты на ЧМ не собираешься?
а я вот собрался.
ура! ну наконец та ки свершилось! ну что , допрыгались? хрен вам а не чемпионаты, а вы давайте возите деньги мешками туда.. 15 миллионов$ отдали, за что? деньги девать некуда? давайте давайте.. Что там еще предложат сделать нам. Ударили по одной щеке- подставьте АНУС! теперь так в поговорке говорится. Наверное не дойдет никогда до бамбуковых голов.(
Надо благодарить Мутко. Хорошо, дубиной. А также его крышевателей
28.02.2018 12:39
Oleg-sg
Мутко - бездарный министр спорта, согласен. его необходимо увольнять.
но "благодарить" надо именно всяких Макларенов и Бахов.
А они нам нужны, эти мероприятия? Олимпиада у нас была, мундиаль на носу, этапы разных ЧМ тоже были.
Не помрем, поди, если несколько раз пропустим подачу заявок, всё равно их не одобрят, т.к. других желающих куча.
может во что полезное деньги пойдут
28.02.2018 14:50
- гость -
Полезное - в смысле разворуют? Или ещё что-то могут?
Российский бизнес зарабатывал на таких мероприятиях, спортсмены экономили на поездках, да и выступать в родным стенах всегда приятнее.
Нас бьют по чувствительным местам, а наших ответов под разными благими предлогами нету. Надоело смотреть на беспомощность чиновников.